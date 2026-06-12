ESPN confirmó qué partidos del Mundial 2026 transmite en Disney+

La plataforma de streaming ofrecerá una amplia selección de encuentros de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes de los próximos años y contará con una amplia cobertura televisiva y digital. En Argentina, ESPN confirmó cuáles serán los encuentros que podrán verse a través de Disney+ Plan Premium, incluyendo varios de los principales partidos del Mundial 2026, con presencia asegurada de la Selección Argentina.

Disney+ y ESPN apuestan por una amplia cobertura del Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Será una edición histórica por la cantidad de equipos participantes, ya que reunirá a 48 selecciones y tendrá un calendario más extenso que en torneos anteriores.

En este contexto, ESPN anunció que Disney+ Plan Premium ofrecerá en Argentina un total de 30 encuentros del certamen. La programación incluirá compromisos destacados de la fase de grupos, partidos de eliminación directa y los encuentros decisivos que definirán al campeón del mundo.

La propuesta convierte a la plataforma en una de las alternativas más importantes para seguir el torneo en vivo desde dispositivos móviles, computadoras y televisores conectados.

Los partidos del Mundial 2026 que transmitirá Disney+ en la fase de grupos

Entre los encuentros confirmados aparecen varios cruces de gran atractivo internacional y todos los compromisos de la Selección Argentina durante la primera fase.

Los principales partidos del Mundial 2026 anunciados hasta el momento son:

México vs. Sudáfrica: 11 de junio.

Estados Unidos vs. Paraguay: 12 de junio.

Brasil vs. Marruecos: 13 de junio.

Países Bajos vs. Japón: 14 de junio.

Costa de Marfil vs. Ecuador: 14 de junio.

Arabia Saudita vs. Uruguay: 15 de junio.

Argentina vs. Argelia: 16 de junio.

Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: 18 de junio.

Escocia vs. Marruecos: 19 de junio.

Alemania vs. Costa de Marfil: 20 de junio.

España vs. Arabia Saudita: 21 de junio.

Uruguay vs. Cabo Verde: 21 de junio.

Argentina vs. Austria: 22 de junio.

Portugal vs. Uzbekistán:23 de junio.

Inglaterra vs. Ghana: 23 de junio.

Brasil vs. Escocia: 24 de junio.

Ecuador vs. Alemania: 25 de junio.

Paraguay vs. Australia: 25 de junio.

Noruega vs. Francia: 26 de junio.

Uruguay vs. España: 26 de junio.

Jordania vs. Argentina: 27 de junio.

La presencia de la Albiceleste en la programación asegura que los seguidores del seleccionado nacional puedan seguir toda su participación en la fase inicial a través de la plataforma.

Argentina tendrá sus tres partidos de la fase de grupos en Disney+

ESPN confirmó que Disney+ Plan Premium transmitirá partidos de las rondas eliminatorias, incluidas las semifinales y la final del Mundial 2026

Uno de los anuncios más relevantes realizados por ESPN es la transmisión de los tres encuentros de Argentina en el Grupo J.

El calendario confirmado para el equipo nacional incluye los siguientes compromisos:

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio, 22:00.

Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio, 14:00.

Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio, 23:00.

Estos encuentros podrían resultar determinantes para la clasificación a los octavos de final y forman parte de la programación destacada del servicio de streaming.

Semifinales, final y cruces decisivos del Mundial 2026

Además de los partidos de la fase de grupos, Disney+ Plan Premium confirmó que ofrecerá encuentros correspondientes a la etapa de eliminación directa.

La plataforma transmitirá cruces de las rondas decisivas, además de las semifinales y la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio.

Los partidos específicos de las fases eliminatorias todavía no fueron anunciados y serán confirmados una vez que se definan las posiciones finales de cada grupo. De esta manera, ESPN ampliará su cobertura a medida que avance el torneo y queden establecidos los cruces rumbo al partido que coronará al nuevo campeón del mundo.