Escándalo con una figura de la Selección Argentina a 2 días del Mundial: "La mujer lo enganchó con una chica"

Escándalo en la selección Argentina.

Fue campeón del mundo en Qatar 2022, es una pieza habitual del mediocampo de Lionel Scaloni y figura en la lista de 26 con la que la Argentina buscará defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá. Pero, a pocos días del arranque mundialista, su nombre volvió a los portales de espectáculos por una historia que poco tiene que ver con la pelota. Un viejo escándalo sentimental, que parecía cerrado, se reactivó con fuerza.

¿Quién es el futbolista de la Selección Argentina que fue visto por su pareja cuando le era infiel?

El protagonista es Exequiel Palacios, el volante de Bayer Leverkusen, cuya tormentosa separación de Yésica Frías tras el Mundial de Qatar volvió a ser tema de debate televisivo. Todo se reavivó en Puro Show (El Trece), a raíz de una comunicación de Ailén Cova, actual pareja del futbolista, con el ciclo, que derivó en que el panel repasara aquel conflicto.

Fue Pochi, de Gossipeame, quien puso el tema sobre la mesa y deslizó la versión más picante de la ruptura. Según relató, habría sido la propia Frías quien descubrió al futbolista con otra mujer, "Ella lo enganchó con una chica", graficó la panelista y sostuvo que esa infidelidad había sido, en rigor, con quien hoy es su actual pareja, Ailén Cova.

La afirmación no quedó sin respuesta dentro del estudio. El conductor Pampito salió a defender la historia de amor del futbolista y su pareja actual, con quien tiene una hija, y remarcó que no se trató de un romance pasajero sino de un vínculo serio y sostenido en el tiempo.

La postura de los compañeros de la selección

El conflicto, además, salpicó al entorno de la Scaloneta. El periodista Matías Vázquez recordó cómo se alinearon las internas tras la pelea y aseguró que, en aquel momento, "los jugadores lo bancaron a él y a ella la hicieron quedar como una loca", al describir el modo en que el plantel habría tomado partido.

En ese marco también se reflotaron viejas declaraciones de Frías sobre el grupo de WhatsApp que compartían las parejas de los jugadores durante el Mundial de Qatar. Según contó tiempo atrás, ese espacio había sido pensado para contener y acompañar al plantel en plena competencia. Pero tras la separación decidió cortar por lo sano: "Cuando me separé mandé un mensaje al grupo y me fui sola", recordó.

Conviene aclarar que sobre aquella ruptura siempre convivieron versiones cruzadas: mientras Frías denunció infidelidad y humillación, desde el entorno del jugador apuntaron a desavenencias económicas y a fuertes reclamos patrimoniales. Lo cierto es que, a las puertas de una nueva cita mundialista, la trama volvió a colarse en la agenda del espectáculo y mezcló otra vez amor, traiciones y la siempre vigente vidriera de la Selección.