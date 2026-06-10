Diego Díaz destrozó a Leandro Paredes.

A horas del debut mundialista, cuando todo el país discute cuál será el once inicial de Lionel Scaloni, una voz se animó a meter el dedo en una de las llagas más sensibles del plantel. Diego Díaz encendió la polémica desde su programa en Picado TV con una crítica filosa que apuntó directo a Leandro Paredes y, de paso, a la consideración que el cuerpo técnico tiene por él.

El reparo: privilegios para un suplente

El ex futbolista no se anduvo con vueltas a la hora de cuestionar el lugar que ocupa el capitán de Boca en la consideración pública y futbolística de cara a la Copa del Mundo: "¿Por qué Paredes tiene tanto privilegio si estamos hablando de un suplente? Si estamos hablando de un suplente".

Leandro Paredes fue muy criticado por Diego Díaz.

Luego, el conductor contextualizó su mirada en el clima que rodea al mediocampista desde que volvió al fútbol argentino, marcando que la expectativa que se generó no se condice con el rol que realmente tendría en el equipo.

"Inmersos como estamos en el fútbol argentino y con esta fiebre que en algún momento creó, Paredes volvió acá. Algunos pueden pensar que va a ser titular, pero no va a serlo", sentenció.

La frase que pega donde duele

Y ahí, recién sobre el final, Díaz soltó la definición más punzante de todas, la que explica por qué sus palabras prometen generar ruido en la previa del Mundial. "Lo que se ve de afuera es la debilidad de Scaloni por él, que en este momento es el que peor está de todos", lanzó, sin filtro.

La afirmación llega en el momento más caliente: con la lista cerrada, el debut a la vuelta de la esquina y un Scaloni que, hasta ahora, nunca dejó afuera a su mediocampista de confianza. Y esta vez no será la excepción, ya que declaró que se recuperó el futbolista de Boca y está a disposición.