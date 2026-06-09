Diluvio en la previa de Argentina vs. Islandia y con chances de suspenderse

El clima amenaza con suspender la acción entre la Argentina e Islandia

A días de que se produzca el debut en el Mundial, la Selección Argentina se medirá con Islandia en un duelo de preparación que se encuentra pactado en la ciudad de Alabama. Sin embargo, hay serias chances de que el duelo se aplace varios minutos o que se considere la idea de que quede postergado para la jornada del miércoles 10 de junio. Algo que no le gustará nada a Lionel Scaloni.

Las imágenes que llegan desde Estados Unidos exponen que el campo de juego del Estadio Jordan - Hare está totalmente inundado y no apto para que el balón pueda trasladarse con normalidad. Además, las normas de los organismos estatales exponen que toda actividad deportiva queda suspendida ante la presencia de tormentas eléctricas. Aunque se trata de un factor climático que se había anunciado con cierta anticipación y que, al momento de jugar, no se registraría la caída de agua.

Hay que recordar que la FIFA advirtió que los partidos de este Mundial puede que se retrasen de gran manera debido a que el gobierno de Estados Unidos no desarrolla eventos ante la presencia de rayos. Algo que quedó expuesto en el Mundial de Clubes cuando el duelo entre Benfica y Chelsea que llegó a extenders por encima de las dos horas reglamentarias.

También hay un elemento deportivo y físico que se encuentra sujeto a los que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni determine. Si se repasa, son varios los jugadores de la Selección Argentina que llegan con lo justo al debut frente a Argelia. Por ende, no se descarta que si el clima no mejora, se tome la determinación de que el partido quede suspendido porque no habría intención alguna de sumar minutos a un día del inicio del campeoanto. Algo que obliga a reprogramar para más adelante.

¿Qué es el Weather Day?

Se trata de un protocolo que Estados Unidos aplica para todo evento deportivo y social que se desarrolle al aire libre en condciones climatologicas vinculadas con tormentas eléctricas. En caso de que se registre la caída de un rayo, la actividad debe frenarse por media hora. Además, los jugadores se verán obligados retirarse al vestuario y la gente quedar protegida en las tribunas. Si en ese lapso de tiempo, no hay un fenomeno similar, el partido continuará con su normal desarrollo. Pero si se produce una replica, se deberá sumar una nueva media hora más al conteo.

HORARIO Y DÓNDE VER ARGENTINA-ISLANDIA:

El partido se encuentra programado para las 22 horas de la Argentina, pero existe la chance de que se retrase su inicio un tiempo más de lo esperado, mientras que la televisación será bastante diversa. Esto es producto de que los 90 minutos se van a poder disfrutar por la pantalla de TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play.