Que es de la vida de Franco Armani, campéon del Mundial 2022 con la Selección Argentina

Franco Armani con la Selección Argentina.

Franco Armani quedó para siempre en la historia grande del fútbol argentino. Aunque en el Mundial de Qatar 2022 no sumó minutos, formó parte del plantel que conquistó la tercera estrella para la Selección Argentina y se convirtió en un futbolista muy respetado, con una trayectoria marcada por títulos importantes, liderazgo y vigencia. A sus 39 años, el arquero continúa ligado a la alta competencia, aunque atraviesa un momento muy diferente al que lo tuvo como dueño absoluto del arco de River Plate durante varias temporadas.

Para el Mundial 2026, Armani fue uno de los nueve campeones de Qatar que no formaron parte de la consideración de Lionel Scaloni para la máxima cita del fútbol. El recambio generacional y la consolidación de nuevas alternativas bajo los tres palos dejaron al experimentado arquero fuera de la nómina definitiva, cerrando así un ciclo exitoso con la camiseta albiceleste.

Qué fue de la vida de Franco Armani

Lejos de la Selección, el presente de Armani se desarrolla en River, donde también vive una realidad inédita. Después de años siendo titular indiscutido, hoy ocupa un rol secundario detrás de Santiago Beltrán, el joven arquero que se ganó la confianza del cuerpo técnico y se transformó en una de las figuras del equipo. Una persistente tendinitis en el tendón de Aquiles lo dejó afuera de los campos de juego, lo que le dio espacio al arquero juvenil y ya desde allí no volvió a ser titular.

Franco Armani en River.

Martín Aráoz, representante de Franco Armani, resaltó que su prioridad era volver a estar en condiciones para atajar y que siempre apoyó a Beltrán. "Él está contento que pudo salir de este parate. Quizás será más grande que todos (por aceptar ir al banco de suplentes). Por tomar una postura de priorizar el grupo antes que lo personal. Como capitán acompaña, ayuda. Yo lo quiero ver atajando, él se quiere ver atajando, pero esto es grupal", remarcó.

La chance de volver a Atlético Nacional

En los últimos meses surgieron rumores sobre un posible regreso a Atlético Nacional, el club colombiano donde alcanzó la gloria continental antes de desembarcar en River. Sin embargo, desde su entorno desmintieron contactos formales y remarcaron una postura que se mantiene firme: en Argentina, Armani solo jugará en River. "Él dijo en su momento que era su sueño despedirse en Atlético Nacional, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder. Si se da y hay una opción, lo charlaremos", explicó su representante.

Títulos de Franco Armani