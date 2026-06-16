La crítica política de una figura de TyC Sports a los jugadores de la Selección Argentina: "Me gustaría que..."

Periodista de TyC Sports se anima a meterse en la polémica de selección.

En la previa del Mundial 2026, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino metió un tema que excede lo táctico. Ariel Senosiain, comentarista de la Selección Argentina en TyC Sports desde hace más de una década, se metió de lleno en un terreno incómodo: el del posicionamiento público de los futbolistas frente a ciertos temas sensibles.

El santafesino, que volverá a comentar a la Albiceleste en la Copa del Mundo, se construyó a lo largo de los años un perfil de analista crítico, alguien que suele ir más allá de lo que pasa adentro de la cancha. Esa misma mirada lo llevó a opinar sobre algo que muchos colegas prefieren esquivar: si los jugadores del seleccionado deberían animarse a decir más.

Ariel Senosiain se metió en la polémica.

¿Qué dijo Senosiain sobre los jugadores de Argentina?

La pregunta, en rigor, se la hizo a sí mismo. Y la respuesta dejó en claro una distinción que para él es central. Senosiain reconoció que tiene un deseo personal sobre la actitud de los futbolistas, pero se cuidó de no convertirlo en una exigencia ni en una bajada de línea.

Sgún planteó, una cosa es lo que a él le gustaría como periodista y otra muy distinta es lo que está bien reclamarle a un plantel: "¿Me gustaría que los jugadores de la Selección digan algo más jugado? Sí, pero porque va con mi forma de ser. No creo que sea obligatorio".

Y ahí llegó la parte que terminó de darle sentido a su postura, la que define hasta dónde llega su reclamo: "Con que no se olviden de dónde salieron y lo tengan bien presente es suficiente".

La frase resume una idea que Senosiain viene sosteniendo en sus últimas apariciones: la del periodismo y el deporte como espacios que pueden ser "más jugados" o "menos jugados", pero que por encima de todo tienen que ser creíbles. En esa línea, el comentarista evitó cargar contra los futbolistas y prefirió ubicar el eje en la coherencia y en la memoria del origen, más que en una obligación de exponerse.

Las declaraciones se dan en un momento en el que la Selección concentra toda la atención de cara a su debut mundialista. Por ahora, ninguno de los futbolistas aludidos respondió públicamente a las palabras del periodista de TyC Sports.