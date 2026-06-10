Argelia calienta el debut contra Argentina en el Mundial 2026: la polémica previa del amistoso ante Bolivia

Argelia calienta el debut contra Argentina en el Mundial 2026

Argelia dipsutará este miércoles 10 de junio su último amistoso de preparación de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y Mexico 2026 en el que debutará contra la Selección Argentina. El combinado africano fue noticia por la polémica decisión que tomó su entrenador antes del cruce contra Bolivia que tendrá lugar desde las 21 (hora argentina) en el Rock Chalk Park de Kansas. La misma no sólo impactó en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, sino también generó controversia en el elenco boliviano.

La polémica decisión de Argelia antes del debut en el Mundial 2026 contra la Selección Argentina

Vladimir Petkovic, entrenador bosnio del seleccionado argelino, pidió expresamente que el partido no sea transmitido para no darle detalles a la "Albiceleste" de su juego. Se estima que opte por un 11 titular muy parecido al que saldrá a la cancha el próximo martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, pero no está confirmado. Un detalle no menor es que tampoco dejarán que Bolivia grabe imágenes y esto enfureció a Óscar Villegas, su DT, que mostró su enojo en conferencia de prensa junto a sus compañeros.

"No podemos saber si podemos filmar el partido porque Argelia está jugando a días de enfrentar a Argentina. Ellos quieren cuidar que no haya demasiada información de lo que van a hacer como equipo y es razonable, normal. Los dueños del partido", aseguró el técnico en relación a esta polémica decisión de Argelia, que viene de ganarle 1 a 0 a Países Bajos como visitante. A su vez, añadió: "Ojalá podamos tener imágenes de nuestro partido para después analizar. Si no solicitaremos a Argelia que nos pase el video después de jugar con Argentina".

Carlos Villegas, DT de Bolivia, enojado con Argelia por la decisión polémica para el amistoso

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará días antes del partido.

Cabe destacar que Argelia volverá a la Copa del Mundo tras doce años, ya que su última participación fue en el Mundial Brasil 2014. En dicha ocasión, el seleccionado integró el Grupo H en el que perdió con Bélgica 2 a 1, le ganó a Corea del Sur por 4 a 2 y empató 1 a 1 con Rusia para meterse en octavos de final con cuatro unidades. En dicha fase se cruzó con Alemania y cayó por 2 a 1 sobre el final del alargue.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026