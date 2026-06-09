Algo nunca visto: por qué el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de apertura

La primera y segunda jornada del Mundial será exclusiva para ceremonias de apertura.

Solo quedan días para que el evento deportivo más importante del planeta comience y se quede con la atención de los hinchas. En la previa, se desprende que el Mundial 2026 contará con la presencia de tres ceremonias de apertura. Algo que no se había visto en los campeonatos anteriores. Una particularidad que fue confirmada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Lo primero a señalar es que el certamen tendrá su primer encuentro en la Ciudad de México en el Estadio Azteca a las 16 horas de la Argentina. La Selección de México recibirá a su par de Sudáfrica en lo que será la repetición de aquel encuentro que se disputó en la edición del 2010. En aquella oportunidad, no hubo diferencias porque los dos equipos fueron cuidadosos con sus intenciones.

Mientras que la ceremonia inaugural comenzará a las 14:30. Sin embargo, no termina allí la presentación del Mundial. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, expresó Infantino.

Por lo tanto, la agenda expone que el viernes 12 de junio se producirá la segunda apertura, que va a ser en Canadá. Tendrá el mismo horario de México, mientras que el encuentro se llevará a cabo frente a Bosnia en el Estadio BMO Field de Toronto. Mientras que a las 22 horas, Estados Unidos debutará ante Paraguay, pero en la previa habrá un interesante show en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles.

“A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos”, explicó el máximo responsable de la FIFA para despejar cualquier tipo de duda que surja entre los hinchas.

Los artistas en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

México: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

Canadá: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy,

Estados Unidos: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

¿Habrá más partidos?

A diferencia de lo que sucedió en certámenes anteriores, la FIFA resolvió que el próximo jueves 11 de junio hay dos partidos. Esto permitirá ver a México frente a Sudáfrica, pero también será el turno para que Corea del Sur y República Checa hagan su debut. De esta manera, la primera jornada del Grupo A quedará completa. No sucederá lo mismo con el Grupo B y el Grupo C, debido a que solo jugará los cabezas de serie.

La organización del Mundial expone que habrá al menos un partido durante todo junio. Mientras que en julio el panorama comenzará a cambiar recién el día 8. Esto es producto de que será la primera jornada en donde no habrá actividad oficial programada. Aunque no se descarta que haya cambios en el calendario por problemas climáticos que puedan demorar o postergar los encuentros.