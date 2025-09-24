Duster Pick - Up en septiembre 2025: modelo, tecnología y precios de la SUV que salió en Europa

Dacia, la marca de origen rumano bajo el paraguas de Renault, dio un paso decisivo en su estrategia global al presentar la nueva Duster Pick-Up, un modelo que combina la popularidad del SUV con la practicidad de una camioneta compacta. Esta propuesta busca seducir a usuarios que necesitan un vehículo versátil, con buena capacidad de carga, pero sin renunciar al confort y a la confiabilidad mecánica que hicieron célebre a la Duster en distintos mercados.

Mecánica confiable y probada

La nueva pick-up hereda la mecánica del SUV, con motores que varían según mercado: un 1.3 TCe turbo de 150 caballos y un más robusto 1.5 dCi diésel de 115 CV, ambos asociados a cajas manuales de 6 marchas o automáticas de doble embrague. La tracción está disponible en versiones 4x2 y 4x4, lo que permite un abanico de usos que van desde la ciudad hasta terrenos rurales o actividades off-road.

La suspensión trasera fue reforzada respecto a la SUV, incorporando un esquema multilink en las versiones con doble tracción. Esto asegura mayor estabilidad al transportar carga. El chasis recibió refuerzos estructurales para soportar hasta 500 kilos en la caja, con un despeje al suelo que supera los 220 mm, cifra ideal para enfrentar caminos en mal estado.

Diseño con identidad

A primera vista, la Duster Pick-Up conserva la impronta del modelo original en su frontal: faros LED en forma de “Y”, parrilla con detalles cromados y un capó elevado que le aporta robustez. Sin embargo, la gran diferencia aparece detrás de la cabina, donde se integra la caja de carga con líneas modernas y protectores plásticos que refuerzan el aspecto aventurero.

Las llantas de aleación de hasta 17 pulgadas, los guardabarros ensanchados y los paragolpes con protectores metálicos subrayan su espíritu todoterreno. Además, la marca trabajó en ofrecer una aerodinámica eficiente que mejora tanto el consumo como la estabilidad en ruta.

Confort y tecnología

Si bien está pensada para un uso mixto, Dacia no descuidó el confort de los ocupantes. El habitáculo replica el de la Duster de última generación: asientos ergonómicos, plásticos de buena calidad y un sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico.

En materia de seguridad, la pick-up suma seis airbags, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente y sistema de cámaras 360° para maniobras en espacios reducidos.

El espacio interior mantiene una correcta habitabilidad para cinco pasajeros, con múltiples portaobjetos y una insonorización mejorada respecto a generaciones anteriores. Todo esto convierte a la Duster Pick-Up en una alternativa cómoda no solo para el trabajo, sino también para viajes familiares o de ocio.

Un nuevo jugador en el segmento

Con esta propuesta, Dacia apunta a un segmento en alza: las pick-ups compactas, donde hoy destacan modelos como Fiat Strada, Renault Oroch y Volkswagen Saveiro. Su diferencial será la relación precio-producto y la confiabilidad de una mecánica ya probada en millones de unidades.

La nueva Duster Pick-Up se perfila como un vehículo capaz de unir lo mejor de dos mundos: la solidez de una camioneta y el confort de un SUV, un combo difícil de ignorar en mercados emergentes y también en Europa.