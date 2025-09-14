Volkswagen Tera septiembre 2025: precios, mecánica y diseño del nuevo SUV compacto

La marca alemana actualiza el precio del Tera en Argentina, con versiones que combinan eficiencia mecánica, un diseño moderno y un rendimiento equilibrado para la ciudad y la ruta.

El Volkswagen Tera se consolida como la gran apuesta de la firma alemana en el competitivo segmento de los SUV compactos. En septiembre de 2025, el modelo se ofrece con un rango de precios que va desde los $30.738.950 en su versión Trend MSI MT hasta los $39.112.950 para la variante Outfit 170TSI AT, la más equipada de la gama. Esta estrategia busca mantenerlo competitivo frente a rivales directos como Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker y Nissan Kicks, todos con fuerte presencia en el mercado local.

Mecánica: eficiencia y equilibrio

El Tera ofrece dos configuraciones mecánicas principales. La primera corresponde al motor atmosférico 1.6 litros MSI de 110 CV, asociado a una caja manual de cinco marchas. Esta versión apunta a quienes buscan un vehículo confiable, económico en consumo y de mantenimiento sencillo. El otro bloque disponible es el 1.0 TSI turboalimentado de tres cilindros, que desarrolla unos 101 CV, pero con una entrega de torque superior a bajas vueltas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes priorizan agilidad en entornos urbanos. Esta mecánica puede asociarse tanto a una transmisión manual como a una caja automática de seis velocidades, ofreciendo un manejo más cómodo en el tránsito cotidiano.

La puesta a punto de la suspensión, con un esquema independiente delantero tipo McPherson y eje trasero semiindependiente, refuerza la sensación de control y seguridad, incluso en caminos desparejos. Además, la dirección asistida eléctricamente y el sistema de frenos con ABS y distribución electrónica de frenado garantizan confianza en todo tipo de situaciones.

Diseño: el nuevo lenguaje de Volkswagen

En materia estética, el Tera refleja la evolución del diseño global de Volkswagen. El frente destaca por su grilla horizontal cromada integrada con ópticas LED estilizadas, aportando modernidad y carácter. Los paragolpes robustos, junto con las llantas de aleación de hasta 17 pulgadas, remarcan su espíritu aventurero. La silueta mantiene proporciones equilibradas: 4,3 metros de largo y casi 1,8 de ancho, lo que le permite un buen aprovechamiento del espacio interior sin perder maniobrabilidad en la ciudad.

El habitáculo combina tecnología y confort, con un panel digital de última generación, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargadores USB tipo C en todas las plazas y terminaciones en materiales suaves al tacto. El baúl de 373 litros lo posiciona como uno de los más generosos de su categoría, ideal para viajes familiares.

Rendimiento y proyección en el mercado

El Tera se presenta como un SUV equilibrado: su mecánica eficiente, junto con un consumo urbano que ronda los 7 litros cada 100 km en la versión turbo, lo convierte en un aliado para quienes buscan movilidad moderna sin resignar economía. La variante MSI, si bien menos potente, garantiza confiabilidad y un costo de uso contenido, lo que la hace atractiva para flotas y usuarios particulares que priorizan durabilidad.

Con estos precios y atributos, el Volkswagen Tera reafirma la estrategia de la marca de ofrecer un producto competitivo en uno de los segmentos más calientes del mercado argentino. Su combinación de diseño, tecnología y eficiencia lo coloca como una opción sólida tanto para familias como para jóvenes profesionales en busca de un SUV versátil y moderno.