Los republicanos de EEUU bloquean limitar los poderes bélicos de Trump en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Dos F/A-18 Super Hornet despegan de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de EEUU, en apoyo de la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán desde una ubicación no revelada

Por Patricia Zengerle y ​Richard Cowan

WASHINGTON, 10 abr (Reuters) - Los republicanos de la Cámara de Representantes de EEUU bloquearon el jueves una iniciativa demócrata para poner fin a ‌los ataques estadounidenses contra Irán, ‌mientras el partido de Donald Trump seguía obstaculizando los intentos de limitar los poderes bélicos del presidente republicano.

El representante Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, presidió una sesión "pro forma" abreviada de la Cámara, que concluyó antes de que un grupo de demócratas pudiera intentar aprobar por consentimiento unánime la resolución, que habría exigido el fin de la operación militar estadounidense.

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Aunque la ​acción del jueves fue ⁠en gran medida simbólica, los líderes demócratas de la Cámara y el ‌Senado se han comprometido a forzar de nuevo votaciones ⁠sobre los poderes bélicos cuando regresen del ⁠receso la próxima semana.

Los demócratas del Congreso han intentado, sin éxito, en los últimos meses aprobar resoluciones sobre los poderes bélicos para obligar a Trump a ⁠obtener la autorización de los legisladores antes de lanzar operaciones militares, ​tanto en Venezuela como en Irán.

La amenaza de ‌Trump esta semana de que "morirá toda una ‌civilización" intensificó la preocupación entre los demócratas, decenas de los cuales ⁠pidieron la destitución de Trump. Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la conducta humanitaria en la guerra prohíben los ataques contra lugares considerados esenciales para la población civil.

"Amenazar con un genocidio no es una táctica de ​negociación", dijo ‌la representante Sara Jacobs, demócrata de California, en una rueda de prensa frente al Capitolio tras la sesión pro forma, celebrada porque el Congreso se encuentra fuera de Washington durante el receso de Semana Santa de dos semanas.

Trump anunció el martes que había ⁠acordado un alto el fuego en la guerra de EEUU e Israel contra Irán, menos de dos horas antes de que expirara el plazo que había dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques devastadores contra su infraestructura civil.

La Casa Blanca afirma que las acciones de Trump son legales y que, en su calidad de comandante en jefe, está en su ‌derecho de proteger a EEUU ordenando operaciones militares limitadas.

Irán afirma que su programa nuclear es pacífico. El Gobierno de Trump ha tratado de presentar la guerra como una victoria decisiva, aunque el general al mando de las fuerzas estadounidenses dijo que los soldados estadounidenses estaban preparados para reanudar los combates.

Los compañeros ‌republicanos de Trump cuentan con una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y han respaldado casi de forma unánime todas sus ‌políticas.

Aunque la Constitución de ⁠EEUU establece que es el Congreso, y no el presidente, quien puede declarar la guerra, esa restricción no se aplica ​a las operaciones de corta duración o si el país se enfrenta a una amenaza inmediata.

Con información de Reuters