El FMI alcanza un acuerdo a nivel técnico con Sri Lanka para un préstamo de 700 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional ha alcanzado un acuerdo a nivel técnico con Sri Lanka, que, una vez aprobado, desbloqueará una financiación de unos 700 millones de dólares, informó el jueves la institución, que instó a que se impulsen reformas para garantizar la estabilidad y el crecimiento.
El país insular se está recuperando de su peor crisis económica en décadas, que condujo a un impago de la deuda externa en 2022 y a un programa de rescate del FMI por valor de 2.900 millones de dólares.
Las reformas económicas de Sri Lanka han contribuido a la recuperación, pero el país se ha visto muy afectado por la guerra de Irán y necesita "reconstruirse mejor" tras el ciclón Ditwah, añadió el FMI.
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El conflicto de Oriente Medio ha disparado los precios de la energía, ha interrumpido un importante centro de conexiones aéreas para los turistas y ha afectado a los ciudadanos de Sri Lanka que trabajan en la región, según Evan Papageorgiou, jefe de misión del FMI.
"Impulsar las reformas es ahora aún más crucial para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y mantener la economía en la senda de la recuperación y el crecimiento inclusivo", señaló el FMI en un comunicado.
Con información de Reuters