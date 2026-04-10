El Barça presenta una reclamación ante la UEFA tras la derrota ante el Atleti en Champions

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - UEFA Champions League - Cuartos de Final - Partido de ida - FC Barcelona vs Atlético de Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, España - 8 de abril de 2026. El árbitro István Kovács muestra tarjeta amarilla a Koke

​El Barcelona ha llevado su indignación más allá del banquillo hasta las oficinas de la UEFA, donde el ‌jueves presentó una queja ‌formal por la actuación arbitral en su derrota por 2-0 en casa ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La polémica se centra en un incidente ocurrido a principios de la segunda parte, cuando el Barça reclamó un ​penalti después de ⁠que el portero del Atleti, Juan Musso, pareciera haber ‌puesto el balón en juego tras un saque ⁠de puerta y el defensa Marc ⁠Pubill lo tocara con la mano dentro del área pequeña para volver a sacarlo.

El árbitro István Kovács dejó seguir el juego ⁠y el equipo del VAR no le llamó al ​monitor, lo que provocó reacciones furiosas desde ‌el banquillo del Barcelona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los servicios ‌jurídicos del Club han presentado una queja formal ante ⁠la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid", dijo ​el club ‌en un comunicado oficial el jueves.

"La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón ⁠con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti", añadió.

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el ‌reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes".

Las interpretaciones de incidentes similares han variado. En los cuartos de final de la Liga de Campeones de abril de 2024, el árbitro no pitó penalti a favor del Bayern de ‌Múnich después de que el defensa del Arsenal Gabriel Magalhães tocara el balón tras lo que parecía ser una reanudación del portero ‌David Raya.

También en ⁠2024, el VAR intervino para conceder un penalti al Club Brugge en una jugada similar en ​la que se vieron implicados el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, y el defensa Tyrone Mings.

Con información de Reuters