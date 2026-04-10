Di María vuelve a la Libertadores con empate de Rosario Central ante Independiente del Valle

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay - 19 de marzo de 2026. El trofeo de la Copa Libertadores es exhibido durante el sorteo

Ángel Di María volvió a la Copa Libertadores tras 20 años con un empate ‌0-0 el jueves en ‌el debut de Rosario Central ante Independiente del Valle en la primera fecha de la fase de grupos.

El "Fideo", que jugó la principal competencia de clubes del fútbol sudamericano en 2006 poco antes de su pase a Europa, completó los 90 ​minutos pese a ⁠una reciente lesión muscular.

"Es muy lindo volver a ‌jugar, pero la ansiedad ya pasó. Ahora ⁠hay que hacer todo ⁠lo posible para pasar a octavos", dijo Di María a la prensa.

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Rosario Central aprovechó la ventaja numérica por ⁠la expulsión de Junior Sornoza a los ​60 minutos y llevó al equipo ‌ecuatoriano contra su propia portería, ‌pero no tuvo puntería para vencer al ⁠meta Aldair Quintana.

"Tuvimos un montón de ocasiones y no pudimos convertir. Nos vamos con una sensación amarga. Hicimos un partido perfecto y no nos ​alcanzó", indicó ‌Di María tras el empate en el Grupo H.

Por su parte, en un encuentro del Grupo E disputado en el estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, Platense ⁠cayó 2-0 como local ante Corinthians por los goles de Kayke y Yuri Alberto a los minutos 53 y 70, respectivamente.

"Jugamos ante un rival muy bueno, de los mejores de Brasil. Hicimos un buen partido, pero hubo desajustes que pagamos caro con los goles ‌de ellos", dijo el defensor de Platense, Víctor Cuesta, a la televisión local.

El conjunto argentino quedó con un hombre menos a los 80 por la expulsión de Juan Saborido.

En otro partido del jueves, por ‌el Grupo H, Universidad Central de Venezuela debutó en la competencia con una victoria 3-1 como local ante Libertad ‌en el ⁠estadio Olímpico de Caracas.

Los goles de la UCV los anotaron el colombiano Juan ​Manuel Cuesta, Yeiber Murillo y el argentino Francisco Solé, mientras que para el equipo paraguayo convirtió Lorenzo Melgarejo.

Con información de Reuters