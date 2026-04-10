Di María vuelve a la Libertadores con empate de Rosario Central ante Independiente del Valle

Ángel Di María volvió a la Copa Libertadores tras 20 años con un empate 0-0 el jueves en el debut de Rosario Central ante Independiente del Valle en la primera fecha de la fase de grupos.
El "Fideo", que jugó la principal competencia de clubes del fútbol sudamericano en 2006 poco antes de su pase a Europa, completó los 90 minutos pese a una reciente lesión muscular.
"Es muy lindo volver a jugar, pero la ansiedad ya pasó. Ahora hay que hacer todo lo posible para pasar a octavos", dijo Di María a la prensa.
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Rosario Central aprovechó la ventaja numérica por la expulsión de Junior Sornoza a los 60 minutos y llevó al equipo ecuatoriano contra su propia portería, pero no tuvo puntería para vencer al meta Aldair Quintana.
"Tuvimos un montón de ocasiones y no pudimos convertir. Nos vamos con una sensación amarga. Hicimos un partido perfecto y no nos alcanzó", indicó Di María tras el empate en el Grupo H.
Por su parte, en un encuentro del Grupo E disputado en el estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, Platense cayó 2-0 como local ante Corinthians por los goles de Kayke y Yuri Alberto a los minutos 53 y 70, respectivamente.
"Jugamos ante un rival muy bueno, de los mejores de Brasil. Hicimos un buen partido, pero hubo desajustes que pagamos caro con los goles de ellos", dijo el defensor de Platense, Víctor Cuesta, a la televisión local.
El conjunto argentino quedó con un hombre menos a los 80 por la expulsión de Juan Saborido.
En otro partido del jueves, por el Grupo H, Universidad Central de Venezuela debutó en la competencia con una victoria 3-1 como local ante Libertad en el estadio Olímpico de Caracas.
Los goles de la UCV los anotaron el colombiano Juan Manuel Cuesta, Yeiber Murillo y el argentino Francisco Solé, mientras que para el equipo paraguayo convirtió Lorenzo Melgarejo.
Con información de Reuters