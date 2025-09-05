El camión más vendido de Argentina en agosto 2025

En agosto de 2025, el Mercedes‑Benz Atego 1932 se consagró como el camión más patentado del mes en Argentina, con 139 unidades registradas, compartiendo el liderazgo con el Iveco Stralis, que alcanzó la misma cifra. Este desempeño lo posiciona como referente indiscutido del segmento pesado, superando nuevos desafíos logísticos y tecnológicos.

Mecánica y rendimiento

El Atego 1932 se destaca por su robustez mecánica y confiabilidad. Equipa un motor OM 926 LA, turboalimentado e inyección directa, que entrega aproximadamente 320 CV y 1.600 Nm de torque, ideal para cargas pesadas y exigentes. Su potencia está acoplada a una caja de cambios automatizada Mercedes PowerShift, que optimiza la eficiencia del consumo y reduce la fatiga del conductor en largas rutas. La calidad de suspensiones, frenos de disco con ABS y la seguridad activa y pasiva lo posicionan un paso adelante frente a rivales como el Actros 2545 (112 unidades patentadas) y la Stralis.

Ventajas competitivas

Varias características diferencian al Atego 1932 de sus competidores directos:

Consumo eficiente: El sistema PowerShift y el motor OM logran menores niveles de gasto de combustible en comparación con la caja manual tradicional del Stralis .

Confort de cabina: Con climatizador automático, volante ajustable y asiento ergonómico con suspensión neumática, ofrece un entorno de trabajo más confortable.

Red de servicio: Mercedes‑Benz cuenta con fuerte cobertura nacional en posventa, lo que reduce tiempos de inactividad en caso de mantenimiento o reparación.

Rescate de valor: Los Atego tienen mejor valor de reventa frente a modelos italianos, lo que contribuye a su preferencia por parte de flotas y transportistas.

Diferencial estético

Visualmente, el Atego 1932 presenta un diseño moderno y atractivo, con la clásica parrilla hexagonal cromada de Mercedes, faros integrados de alta visibilidad y líneas frontales aerodinámicas que mejoran tanto la estética como la eficiencia del aire. Su cabina, pintada en nuevo color metálico gris plomo (opcional), aporta un aire contemporáneo frente al estilo más tradicional del Stralis. Además, incorpora luces LED diurnas y molduras laterales que otorgan presencia en rutas, sumando una percepción de robustez y avanzada tecnología.

Impacto comercial y perspectiva

El éxito del Atego 1932 en agosto refleja una tendencia clara: las empresas de transporte priorizan vehículos que combinen eficiencia operativa, comodidad para el conductor, respaldo técnico y estilo moderno. Con 139 patentamientos, supera ampliamente al tercero en el ranking, el Actros 2545 con 112 unidades. Ese liderazgo demuestra que, en un mercado competitivo, los operadores valoran tanto la funcionalidad como la imagen corporativa que transmite.