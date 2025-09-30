La transmisión del Ford Taunus JW modelo 2025 tendría una caja automática de 8 velocidades, pero con opción manual de 6 para los "puristas", según la IA.

El Ford Taunus es uno de los modelos más emblemáticos de la historia automotriz local, representando un puente entre la robustez de los autos norteamericanos y el diseño europeo más refinado. Su origen se remonta a Alemania, donde Ford lanzó la primera generación en 1939 nombrada por la cordillera del Taunus. Ahora, la Inteligencia artificial detalló cómo sería el modelo 2025 “hecho en Argentina” y reveló su aspecto gracias a imágenes generadas en tiempo real.

En Argentina, según recuerda la IA Grok, la producción del histórico Taunus comenzó en 1974 y se extendió hasta finales de 1984, en la planta de Ford Motor Argentina en General Pacheco. Luego, en 1977 se lanzó una edición especial llamada Taunus JW, ensamblada por Winograd S.A. sobre la base del coupé, con modificaciones en el frontal y un estilo más agresivo, convirtiéndola en una rareza coleccionable.

“Para 1980, se realizó un facelift que incorporó el frontal del TC3 europeo, con faros rectangulares y luces traseras rediseñadas, extendiendo su vida útil hasta 1984, cuando la línea se vendió a Otosan en Turquía”, apuntó el repaso de la Inteligencia artificial sobre el popular vehículo y destacó: “Durante su década de producción, el Taunus se convirtió en un ícono cultural, con más de 100.000 unidades fabricadas y un rol destacado en el automovilismo nacional, como en Turismo Carretera”.

Del mismo modo, el asistente virtual de la red social X señaló que gracias a clubes como el “Club Taunus Argentina”, muchos ejemplares sobreviven en perfecto estado, especialmente en áreas rurales donde aún se usan como vehículos familiares. “Su legado radica en haber democratizado el diseño europeo en un mercado dominado por modelos yankis, simbolizando la ingeniosidad de la industria argentina de los '70 y '80”, completó Grok.

Los detalles del Ford Taunus JW modelo 2025, según la Inteligencia artificial

Diseño exterior

Estilo retro-moderno: Líneas fastback del JW original, con parrilla cromada ampliada y faros redondos LED adaptativos que evocan los del '77, pero con curvas aerodinámicas para un coeficiente de arrastre de 0.28. Detalles en cromo minimalista en parachoques y espejos, con opciones de color como Azul Taunus Metálico o Verde Jungla JW (homenaje al clásico).

Dimensiones: Largo de 4.60 m (similar al original pero con overhangs reducidos), ruedas de 18" en aleación con neumáticos 225/50 para mayor estabilidad en ripio.

Toque local: Edición JW limitada con vinilos laterales inspirados en el Winograd, y una versión "Oro" bañado en oro 24k para coleccionistas, como en los renders virales.

Interior y tecnología

Cabina premium: Tapizados en cuero ecológico con costuras contrastantes y inserciones de madera o aluminio cepillado, asientos delanteros calefaccionados/ventilados con memoria. Volante multifunción que mantiene el diseño circular del Taunus pero con controles hápticos.

Conectividad: Pantalla táctil de 12" con Android Auto/Apple CarPlay inalámbrico, head-up display y app para monitoreo remoto (niveles de batería, encendido vía celular). Sistema de sonido premium con 10 parlantes y sonido inmersivo.

Espacio: Cuatro plazas cómodas, baúl de 450 litros, con maletero eléctrico y carga inalámbrica.

Así se ve el Ford Taunus JW modelo 2025 "hecho en Argentina", según la Inteligencia artificial Grok.

Motorización y rendimiento

Opciones híbridas: Motor 2.0 turbo gasolina + eléctrico (220 CV total, 350 Nm), con autonomía híbrida de 800 km y consumo de 5 l/100 km. Alternativa full-eléctrica con 300 km de rango (batería de 60 kWh, carga rápida en 30 min). Tracción trasera (RWD) como el original, con modos de manejo (Eco, Sport, Ruta Argentina para suspensiones adaptativas).

Transmisión: Automática de 8 velocidades, con opción manual de 6 para puristas.

Adaptación local: Suspensión elevada 20 mm para caminos irregulares, y torque vectoring para off-road ligero.

Seguridad y sustentabilidad