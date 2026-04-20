Franco Colapinto festejó el triunfo de Boca y se prepara para la exhibición en Buenos Aires

Colapinto festejó la victoria de Boca y se prepara para presentarse en Buenos Aires.

Franco Colapinto pasó un gran fin de semana ya que, sin carreras en el calendario oficial de la Fórmula 1, aprovechó para disfrutar de la victoria de Boca Juniors frente a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino. El piloto de Alpine, de 22 años, publicó una historia al respecto en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto).

Para sus más de cinco millones de seguidores en la mencionada aplicación, el ex Williams posteó una foto de los jugadores del "Xeneize" festejando en la transmisión de la televisión por ESPN, apenas consumado el 1-0 en el estadio Monumental. Allí, apenas agregó un corazón azul, otro amarillo y la corona de un rey.

Colapinto festejó la victoria de Boca y se prepara para presentarse en Buenos Aires.

Colapinto, a días de la exhibición en Buenos Aires junto a Alpine

El domingo 26 de abril del 2026 será el turno del bonaerense de recorrer las calles del barrio porteño de Palermo, con el Lotus modelo 2012 que fue "moldeado" por la escudería francesa para que el público disfrute de su presencia. “Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, expresó el protagonista en diálogo con el sitio oficial de la categoría.

Con entusiasmo, el pilarense también anticipó que se tratará de un espectáculo pensado para los fanáticos: “Voy a hacer un show que tenía ganas de hacer". "Es muy complicado para todos viajar a Europa. Esto es una oportunidad para mostrar lo que hace un Fórmula 1 desde muy cerca”, puntualizó "Fran" acerca de lo que será una jornada histórica para el automovilismo argentino: se esperan más de 600.000 personas como espectadoras. En las próximas horas, Colapinto ultimará detalles para girar con el auto ante una verdadera multitud.

Colapinto en Buenos Aires: todo lo que hay que saber

El Lotus llevará ploteado con los colores actuales de Alpine y es uno de los mejores coches que tiene Alpine para los espectáculos, debido principalmente a su motor V8. También es un auto importante para la escudería en cuanto a su historia en la F1, ya que fue el utilizado en la temporada 2012, en la que Lotus ganó el GP de Abu Dhabi de la mano de Kimi Räikkönen, además de otros seis podios junto a Romain Grosjean.

El Lotus 2012 transitará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de dos kilómetros, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:



● Un sector abierto y gratuito.

● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes.

Últimos días para participar del sorteo

Hace unos días, Alpine publicó un sorteo para participar por un par de entradas a la zona preferencial de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires, con un premio que también incluye vuelos de ida y vuelta a Buenos Aires, alojamiento en hotel, un video con un mensaje personal de Franco y vales para alimentos y bebidas dentro de la exhibición. Para participar, solamente hay que completar el formulario, que aceptará respuestas hasta el martes 21 de abril a las 19:59 (hora de Argentina).