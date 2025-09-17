El Volkswagen Taos en septiembre 2025: precios actualizados, mecánica renovada y un diseño que pisa fuerte

El Volkswagen Taos en septiembre de 2025 representa una oferta sólida para quienes buscan buen diseño, equipamiento moderno y respaldo de marca en el segmento de las SUV compactas. A pesar de que los precios no son accesibles para todos, las versiones más equipadas justifican la inversión con materiales, tecnología y seguridad. Estará por verse cómo las nuevas versiones mexicanas serán aceptadas, especialmente en lo que refiere a cambios mecánicos y suspensión, sin perder aquello que hizo del Taos argentino un modelo exitoso.

Volkswagen continúa fortaleciendo la posición de la Taos como referente del segmento SUV compacto en Argentina. Con precios ajustados, una mecánica fiable y un diseño que incorpora los últimos retoques de la marca, este modelo se consolida como una de las opciones más valoradas por los usuarios locales.

Precios y versiones

El Taos parte de un precio de lista oficial de $49.963.750 para la versión Comfortline. Las versiones más equipadas —Highline y Highline Bitono— alcanzan valores de $56.011.600 y $56.510.050 respectivamente. En concesionarios oficiales y plataformas de venta online estos precios pueden variar levemente según financiamiento, impuestos locales y stock.

Mecáncia y desempeño

Bajo el capot, el Taos equipa un motor 1.4 litros Turbo TSI, que entrega aproximadamente 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Esta mecánica trabaja con una transmisión automática (Tiptronic) de seis velocidades, con tracción delantera. En cuanto al rendimiento, ofrece consumos que resultan aceptables para su clase y prestaciones adecuadas tanto para uso urbano como para tramos de ruta.

Diseño y equipamiento: lo nuevo que llama la atención

Volkswagen ha introducido en la Taos una serie de actualizaciones estéticas y de equipamiento para mantenerse en línea con sus últimos lanzamientos.

En el frente, la parrilla luce un diseño más moderno y estilizado, los faros LED ahora incorporan tecnología IQ.Light, con firma luminosa más definida, que realza la presencia del modelo.

En la versión Bitono se suma techo panorámico, contraste de colores entre techo y carrocería y detalles exteriores (espejos, terminaciones) en negro brillante.

En el interior, la Taos ofrece sistemas de conectividad como VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona y volante multifunción en cuero.

Seguridad, confort y producción

En términos de seguridad, el Taos se destaca con elementos obligatorios como múltiples airbags (frontales, laterales, cortina), control de estabilidad, asistentes de conducción como frenado de emergencia y detección de peatones en algunas versiones. El espacio interior también es un valor agregado: amplio habitáculo, buen baúl cercano a los 500 litros y detalles de confort que buscan diferenciarlo en su segmento.

La producción nacional ha cesado en Pacheco para la Taos, y ahora se espera que el modelo importado desde México traiga algunas modificaciones, incluyendo el cambio en la suspensión trasera (paso del multibrazo al eje de torsión) en las versiones mexicanas.