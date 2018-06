Milei comparó el aborto con una situación de robo y Barbieri lo cruzó en vivo

En el programa Debo Decir, de Luis Novaresio, el economista liberal Javier Milei expresó su postura en contra del proyecto de Ley por la interrupción legal del embarazo y lanzó una desopilante justificación. Pero no se quedó ahí y comparó el aborto con una situación de robo.

“Estoy en contra del aborto abiertamente, como liberal creo en el respeto irrestricto del prójimo, podés elegir sobre tu cuerpo pero no sobre el cuerpo del otro”, comenzó su exposición y recordó que los tres derechos de la teoría liberal es “el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y a la libertad y el aborto iría contra el derecho a la vida”.

Y se explayó: “La mujer no llegó sola a esto y ¿si el padre quiere ser padre? Hay una cuestión de índole de que la vida es un continuo. Si hubiera una discontinuidad estaríamos muertos. La vida arranca en el momento de la concepción y es un continuo cuando te vas, entonces, querer meterse con el niño es un asesinato”.

En ese instante, la vedette Carmen Barbieri lo paró en seco y le recriminó: “Vos estas contando una historia de una mujer que no quiere tener el hijo, pero hay otras historias de vida, mujeres violadas y tienen derecho a decidir y hacerlo en un lugar seguro”.

Pero Milei no se quedó en su lugar y lanzó un desafortunado ejemplo: “Suponete que viene Benito y te roba algo ¿Eso a mí me da derecho a ir y robarle a Raúl? O sea, ¿Un delito me da derecho a cometer otro delito? Frente al delito de la violación, ¿A vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que llevas adentro?”.