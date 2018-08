Maradona sobre Tévez: "Lo veo muy macrista, muy boludo"

Diego Armando Maradona arremetió contra el futbolista de Boca Carlos Tevez a quien definió como "muy macrista". El astro deportivo adelantó que comerá un asado con el Apache y que intentará hacer que cambie de opinión.

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora", afirmó.

"No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no", contó al diario Olé.

tevez macri .jpg

Maradona además se refirió a la situación actual que atraviesa la Argentina. "Veo todos los días aumentos de tarifas, de transporte, de esto, de lo otro. Veo que la gente no puede comer, que no llega a fin de mes. La inflación está por las nubes, con sueldos viejos y tarifas nuevas", sostuvo.

"Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino"

Acerca de la supuesta falta de patriotismo del Presidente, Maradona se refirió con una anécdota. "Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino. Él vivió toda la vida en Europa o se iba de vacaciones a Brasil. Hay que acordarse de cuando fue a La Boca y dijo “fango” mientras estaba pisando el barro. Barro, barro, es barro... Es tierra y agua, se forma cuando llueve, pero él no lo conoce", sostuvo.

El campeón mundial con la Selección Argentina además habló de los problemas de Macri para expresarse en público. "Fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito. Lo que pasa es que el nene de papá también puede ir pasando de grado llevando un día al padre al colegio", sostuvo.

En la entrevista, además repudió que Macri haya postulado como técnico de la Selección a Jorge Almirón, campeón con Lanús. "Pero dejate de joder. ¿De dónde sacó Macri que podía postular a Almirón para la Selección? Seamos serios. No se pueden creer las cosas que tenemos que escuchar los argentinos", lo cruzó.