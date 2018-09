Majul le habló a Macri y le pidió que tome medidas del kirchnerismo

El periodista ultra macrista Luis Majulrecitó una “carta abierta” a Mauricio Macri en la que le exigió que realice cambios urgentes para contener la crisis e, incluso, sugirió que tome algunas de las medidas que caracterizaron a los gobiernos kirchneristas.

“Permítame decirle que si no toma medidas urgentes y profundas, si no hace de inmediato los cambios que tiene que hacer, la dinámica de la crisis se va a acelerar todavía más. Quizás se vea obligado, en esta emergencia, a subir las retenciones al campo para contener la inflación", pido el militante Majul en el canal oficialista A24. Por esto mismo, la ex presidenta Cristina Kirchner fue defenestrada por el sector del campo durante la crisis del 2008, cuando quiso imponer la resolución 125.

Majul pidió subir retenciones y congelar tarifas y combustibles

En su insólito mensaje, Majul agregó que “tal vez deba anunciar, aunque no le guste, el congelamiento de tarifas y del precio de combustibles”. El conductor ultra macrista agregó: “Quizás deba tomar medidas heterodoxas y excepcionales ahora, antes de que sea demasiado tarde”.

"Quiero pedirle, señor Presidente, y de nuevo, no lo tome como una bravuconada, que tome el timón del país, porque las últimas horas han sido de una incertidumbre que yo le diría aterradora para la mayoría de la sociedad", dijo el periodista militante en su "carta abierta".

Además, planteó que, a pesar de los pedidos de renuncia a “Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui” desde ciertos sectores del oficialismo, “el problema no es Marcos Peña” sino “el Gobierno, el sistema, la estructura, el sistema de toma de decisiones del Gobierno”.

Majul, abierto defensor del modelo Cambiemos, aprovechó para criticar al kirchnerismo: “No dudo de adjudicarle parte de este desbarajuste a los 12 años de saqueos sistemáticos que lo precedieron de 2003 hasta 2015, pero ya es hora de hablar de la serie de errores no forzados de su administración".

También el conductor oficialista inquirió: “Se queja de que gobiernan en minoría en ambas cámaras. ¿Qué esperaba, que la oposición fuera a apoyar cada una de sus iniciativas y sus proyectos sólo porque usted asumió o porque se suponía que iban a venir los inversores a poner todo el dinero en Argentina? ¿No entendió, señor Presidente, con todo respeto, que las cosas ya no funcionan así?”.