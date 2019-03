Lanata lanzó el spot de su nuevo programa con una promesa antipolítica

El periodista ultraoficialista Jorge Lanata presentó su programa Hora 25 que se emitirá por Todo Noticias de lunes a jueves a las 23. "No va a haber políticos, no va a haber campaña", lanzó el conductor para intentar lavar su imagen.

Tras estar más de dos semanas internado por una gastroenteritis grave, Lanata afirmó que en su programa no se hará política y entrevistará a personas "comunes" con una historia "especial".

lanata.mp4

"No va a haber acá políticos, no va a haber chivos, no va a haber gacetillas", lanzó el conductor del grupo Clarín.