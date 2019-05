Durante el último programa de El Destape Carla Pelliza y Roberto Navarro repasaron las operaciones más bochornosas de Jorge Lanata, quien volvió con su programa especialmente para la campaña presidencial de este año.

EL INFORME COMPLETO

La ruta del dinero K

Durante 2014, el periodista mostró al financista Federico Elaskar a quien entrevistó y direccionó su declaración sobre triangulación de dinero a la familia Baez. Este año, el denunciante habló ante la Justicia y desmintió la operación periodística y hasta aseguró que Luis Barrionuevo le advirtió que lo querían matar.

Seychelles

En continuación con la mega conspiración, el periodista visitó las islas de África Oriental donde solo tomó imágenes del lugar y consultó sobre datos de migraciones a agentes de la isla. Luego armó una historia sobre qué hizo Cristina Kirchner cuando debió aterrizar de emergencia por problemas climáticos.

Myriam Quiroga

La secretaria de Nestor Kirchner a quien presentó como una "testigo privilegiada" que había visto únicamente bolsos y no podía asegurar si había dinero en ellos. Tiempo después la Cámara de Casación terminó cerrando la causa al constatar que los hechos no existieron. Mismo los testigos desmintieron que fuera siquiera secretaria del ex presidente.

Norberto Yauhar

Fue una de las denuncias más delirante. El periodista operador acusó al entonces ministro de Agricultura de traficante que lo exportaba a través de langostinos congelados. Posteriormente, tanto Lanata como su secuaz Nicolás Wiñazki fueron condenados por la Justicia a resarcir con $600.000 al funcionario por daños y perjuicios.