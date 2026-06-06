Ni los libertarios escapan a la crisis: legisladores acumulan atrasos y deudas millonarias

La morosidad en las deudas, que en las familias argentinas lleva un año y medio de crecimiento sostenido, alcanza hasta a lo más alto del mundo libertario: media docena de legisladores nacionales se convirtieron en víctimas del modelo de Javier Milei y acumulan millonarios compromisos impagos en situación de riesgo alto. Se trata de un escenario al que llegaron en los dos años y medio de gestión libertaria, ya que antes de la asunción presidencial no registraban deudas o, si las tenían, eran montos reducidos y en situación normal. En cinco de los seis casos, la mora más abultada es con el Banco Nación. Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central y son públicos, al alcance de cualquier persona que quiera revisarlos con sólo ingresar al sitio oficial.

Caso 1

José Asad Peluc, diputado de LLA por San Juan.

El que mayor deuda personal acumula es José Asad Peluc, diputado nacional de La Libertad Avanza por San Juan: $174 millones en situación 3, lo que implica un retraso en el pago de entre 90 y 180 días. El grueso de la mora le corresponde al Banco Nación, por más de $124 millones. Una situación a la que llegó durante la gestión libertaria, ya que antes de que asumiera la actual conducción nacional, el dirigente debía $3.551.000, sin atrasos.

En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, Peluc no declaró deudas pese a que el Banco Central registró, en ese mismo diciembre, que debía más de $91 millones a distintas entidades, incluidas dos financieras de microcréditos: Mins SAS y Montemar Compañía Financiera SA.

Según detalló el diputado a El Destape, la deuda corresponde a gastos corrientes con tarjetas de crédito, y al pagar el mínimo los intereses abultados empujaron el monto hasta llegar a esos niveles. Ahora, busca refinanciarla para poder reducir el importe con ingresos de la cosecha de “un campo familiar que produce uva, aceitunas para aceite y pasto”. Lo llamativo de esta explicación es que en sus declaraciones juradas no figura ningún campo ni sociedad comercial. De hecho, el hoy máximo referente de LLA en San Juan solo declaró como todo patrimonio tres automóviles y $1.330.000 en billeteras virtuales.

Caso 2 Soledad Mondaca, diputada nacional neuquina.

La diputada nacional neuquina Soledad Mondaca tiene $71.218.000 de deuda consolidada a abril de este año y está en situación 4 (riesgo alto), que implica incumplimientos durante más de seis meses. La mayor deuda es con el Banco Nación: $56 millones. También debe $4.865.000 a Naldo Lombardi, y casi 10 millones al Banco Patagonia. Al asumir Javier Milei, según los registros históricos del Banco Central no tenía deudas.

Licenciada en comunicación, Mondaca es una outsider que llegó a la jefatura de la oficina de Anses en Rincón de los Sauces, Neuquén, de la mano de la hoy senadora Nadia Márquez, con quien comparte la fe evangélica.

Consultada por El Destape, la legisladora negó estar endeudada y sostuvo que los datos oficiales “son incorrectos”. Sin embargo, la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina se alimenta de forma automática con la información mensual que envían las propias entidades financieras, y es altamente improbable -por no decir imposible- que mes a mes tres entidades reconocidas envíen reportes erróneos sobre la situación de una persona.

Antes de terminar la comunicación con El Destape, Mondaca advirtió que va “a avanzar legalmente no solo para esclarecer esta situación, sino también contra quienes están difundiendo información personal y sensible que puede ser utilizada de manera incorrecta o incluso delictiva. Con los datos personales de la gente no se juega”. Vale reiterar que la información sobre el comportamiento financiero y la solidez crediticia de cualquier persona es pública y de libre acceso a través del sitio oficial del Banco Central.

Caso 3

Lourdes Micaela Arrieta, diputada nacional mendocina.

mantiene una. También registra una deuda con Wayni, unaque otorga microcréditos a sola firma. La legisladora mendocina adeudaba $2.784.000 sin atrasos antes de la llegada del actual Gobierno.

Arrieta es licenciada en comunicación e ingresó a la Cámara de Diputados en las listas de LLA, aunque luego se distanció y actualmente integra el bloque Provincias Unidas. Desde su entorno explicaron a El Destape que “el estado financiero de Lourdes refleja la compleja situación económica actual, agravada por el contexto y las decisiones macroeconómicas del gobierno de Javier Milei”, y detallaron que la dirigente “proviene de un barrio humilde de Mendoza y accedió a su banca por mérito propio, militando barrio por barrio y sin financiamiento de padrinos políticos. Dado que no posee propiedades ni respaldo patrimonial familiar, debió financiar su campaña y su actividad legislativa —incluyendo alquileres en ambas jurisdicciones, traslados y pasajes— mediante herramientas legítimas del sistema bancario formal”.

Caso 4

María Fernanda Araujo, a la izquierda, en la visita de legisladores libertarios a China.

diputada libertaria hasta diciembre de 2025,También registra atrasos con Cencosud, Carrefour, Megatone, Mercado Libre, Banco Ciudad y la financiera de microcréditos Wayni. Ingresó a la Cámara de Diputados en reemplazo de Victoria Villarruel cuando asumió como vicepresidenta de la Nación. En ese momento, Araujo debía sólo $517.000, sin retrasos.

Al igual que Arrieta, Araujo formó parte de la comitiva de diputados libertarios que viajó al penal de Ezeiza para entrevistarse con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason, entre otros genocidas.

Otra polémica que la envolvió ocurrió en enero pasado, cuando viajó a China junto a un contingente de legisladores violetas comandados por Juliana Santillán, como parte del Grupo Parlamentario de Amistad con China. Araujo ya no era diputada, Santillán ya no presidía el Grupo, y ningún legislador de otro espacio político fue invitado.

Consultada por El Destape, la exlegisladora por CABA reconoció estar atravesando una situación financiera difícil.

Caso 5 La senadora de LLA, Vilma Facunda Bedia, junto a Javier Milei y Victoria Villarruel.

Vilma Facunda Bedia totaliza $53.653.000 en deudas, $48.916.000 con el Banco Nación y con más de seis meses de incumplimientos. Cuando asumió Milei, debía $1.659.000, sin atrasos.

La senadora libertaria por Jujuy saltó a la fama apenas asumió su banca en 2023 cuando decidió designar al menos siete familiares como asesores. Finalmente, sólo retuvo a uno de sus hijos, José Abner Jair Mamani, que ostenta la categoría más alta (A1). Mamani le debe $36.511.000 al Banco Nación y está en situación 5, es decir, incobrable.

Como Mondaca y Arrieta, Bedia es una outsider que hasta su llegada al Senado era profesora de secundaria y pastora evangelista. Hace unas semanas se hizo viral al recomendar el consumo de carne de burro. La senadora no respondió a la consulta de El Destape.

Caso 6

La diputada de LLA y fundadora del Movimiento Empresario Anti Bloqueos, Verónica Razzini, junto a Florencia Arietto.

Verónica Gabriela Razzini registra $45.339.000 en situación 4 en la Central de Deudores del BCRA. A diciembre de 2023 adeudaba menos de 2 millones de pesos en situación normal.

Además, según la última y única declaración jurada que presentó, en 2023 (adeuda las de 2024 y 2025), la diputada de La Libertad Avanza por Santa Fe es socia en Hormigones Ricci SA y posee el 33% de dos sociedades familiares: Razzini Materiales SRL y Razzini Industrial SRL.

Las tres empresas se encuentran en una situación dramática. Hormigones Ricci debe $1.060.000.000, Razzini Materiales $651.289.000 y Razzini Industrial $97.477.000, con más del 90% de las deudas en riesgo alto o irrecuperables. Ante la consulta de El Destape, la diputada explicó que las firmas “atraviesan un proceso concursal derivado del contexto económico de los últimos años, situación que es de carácter público”. Sin embargo, aclaró que “hace mucho tiempo que no tengo participación en la gestión ni en la toma de decisiones desde mi desvinculación”. La legisladora no aclaró ni cuándo se desvinculó de las empresas, ni por qué no presentó las DDJJ de 2024 y 2025. En el sitio oficial de la Cámara de Diputados de la Nación consignó que su profesión es “empresaria”. Es una de las fundadoras del Movimiento Empresario Anti Bloqueos.

Respecto a las deudas personales, Razzini detalló que se trata de una situación “vinculada a obligaciones financieras que fueron oportunamente declaradas y que no guardan relación con mi función pública”.