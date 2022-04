Espionaje ilegal: la estrategia de salvar a Arribas para blindar a Macri

El caso Gestapo antisindical volvió a exponer el rol del ex presidente en la persecución judicial. La declaración de un ex directivo de la AFI demolió la tesis del cuentapropismo y reveló, una vez más, la táctica de Cambiemos en las causas de espionaje que complican a Macri.

Si las órdenes del espionaje ilegal las dio Gustavo Arribas eso significa que fue Mauricio Macri. No hay intermediarios entre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Presidente. Es por eso que toda la estrategia judicial macrista gira en torno a llevar los casos de espionaje ilegal a Comodoro Py y allí establecer una línea de corte por abajo de Arribas. Esa es la línea de flotación del ex presidente a la que, en los últimos días, parece que le llega el agua.

La reciente declaración de Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI macrista, demolió la tesis del cuentapropismo que se tejió en Comodoro Py para blindar a Macri. Según este espía, la orden de supervisar la filmación de la reunión en el Banco Provincia en la que se coordinó el armado de causas contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina provino directamente de Gustavo Arribas, jefe de los espías designado por Macri. Dalmau Pereyra añadió que la orden se la retransmitió Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI, y que fue a ella a quien le entregó el video. Es decir, la cúpula de la AFI en pleno puesta al servicio de la persecución judicial.

La AFI depende de Presidencia de la Nación. Y Arribas llegó a estar al frente de ese organismo no por su trayectoria en el mundo del espionaje sino por su íntima amistad con Macri, quien lo consideraba el “más vivo” de sus amigos, “el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas”. Es muy difícil de pensar que Arribas realizó esta operación por sí solo. Sus 129 ingresos a Casa Rosada en los cuatro años de gestión macrista dan cuenta de una relación cotidiana.



Pero por si quedaba alguna duda sobre el papel de Macri basta retrotraerse a la indagatoria de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, también en el caso Gestapo antisindical. El ex funcionario bonaerense no declaró pero entregó un escrito como descargo en el que se refirió a una reunión del 4 de mayo de 2017 en Casa Rosada de la que participaron Macri, varios ministros de la Nación y Arribas. En aquel cónclave, el entonces presidente se puso a disposición. Según relató Villegas, el propio Macri le dijo: “Bueno, perfecto, si necesitas algo de los que están acá hacelo saber”. El testimonio de Dalmau Pereyra da cuenta de que Arribas puso manos a la obra.

En el caso Gestapo, la relación Macri-Arribas-operación AFI queda a la vista. Pero está claro que la misma se replica en otras causas. Es impensado que la exSIDE comandada por el íntimo amigo del Presidente espíe a su hermana Florencia, como sucedió en el caso Super Mario Bros, o a dirigentes de Cambiemos, “por la libre”.

Por eso, la estrategia del PRO en las diversas investigaciones del espionaje ilegal macrista se repite, aunque en distintas formas: se trata de salvar a Arribas para blindar a Macri. Hasta el momento la forma más efectiva de trabar el avance de las pesquisas fue trasladarlas a Comodoro Py. En el caso de la Gestapo M dos ex espías vinculados a dirigentes cambiemitas ya realizaron tres planteos de incompetencia para mudar el expediente al edificio de Retiro. Uno ya tuvo hasta un dictamen a favor. Lo firmó el fiscal procesado Carlos Stornelli, que se frota las manos ante la posibilidad de quedarse con esa causa tan caliente en términos políticos.

La prueba del espionaje ilegal es tan contundente que Macri, en sus declaraciones públicas y en sede judicial en la causa en que está imputado, no niega los hechos sino que busca acomodarlos según la causa. En una pesquisa habla de cuentapropismo y en otra de seguridad presidencial. La fragmentación de investigaciones abona a su estrategia defensiva. Y que intervengan fiscales como Stornelli se transforma en su salvación judicial.

Los cuentapropistas de Macri

Uno de los ejemplos emblemáticos de la connivencia judicial de Comodoro Py con el macrismo es el de la megacausa de los Super Mario Bros. Allí, dos jueces nombrados por Macri en la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, crearon la tesis del cuentapropismo. De esa forma, buscaron blindar al expresidente cuando todas las pruebas llevaban hacia él también en aquel caso.

La megacausa de los Super Mario Bros tiene por victimas a decenas de dirigentes políticos (oficialistas y opositores del sector enfrentado a Macri), dirigentes sociales, sindicales, eclesiásticos, empresarios, periodistas, a Florencia Macri –hermana de Mauricio- y a presos políticos. Se trata de una investigación que se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora donde el juez Juan Pablo Augé dictó 38 procesamientos. Avanzó contra la cúpula de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal y hasta con una secretaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. La investigación involucró al secretario privado de Macri, Darío Nieto, quien en Lomas de Zamora recibió una falta de mérito. Cuando el caso pasó a Comodoro Py por decisión del fiscal Raúl Pleé y de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se estancó. Los primeros dos visitaban a Macri en la Quinta de Olivos, como reveló El Destape



Tras el estancamiento, Bertuzzi y Llorens firmaron el fallo del cuentapropismo y liberaron de culpa y cargo a la mayoría de los imputados. Así, desplomaron la investigación que se había iniciado en otra jurisdicción. Uno de los procesados que no se vio favorecido fue Dalmau Pereyra. En su descargo de este jueves en el caso Gestapo M, el exdirector de Contrainteligencia aniquiló la tesis del cuentapropismo al describir cómo le bajaban las órdenes por parte de Arribas y Majdalani.

La megacausa de los Super Mario Bros actualmente está en el juzgado de primera instancia de Comodoro Py a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi quien reimpulsó la investigación con una serie de medidas de pruebas. Entre sus últimas resoluciones en esa pesquisa se destaca el haber aceptado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia como Amicus Curiae y el enfocarse en los vínculos que los espías de la AFI mantuvieron con el ministerio de Justicia bonaerense durante 2018, cuando la cartera era dirigida por Gustavo Ferrari. Como publicó El Destape, Ferrari cuenta con diversos ingresos a la AFI.

Tras la publicación de El Destape, hubo planteos de querellantes –como el Colegio Público de Abogados, patrocinado por los abogados Mario Filozof y Darío Busso- para que se envíe copia certificada del escrito de Dalmau Pereyra a la megacausa de los Super Mario Bros. Se considera que su contenido puede ser relevante para la pesquisa.

ARA San Juan, Bases AMBA y caso D’Alessio.

La única causa por espionaje ilegal en la que está procesado el exjefe de Estado es en la del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. La decisión de avanzar contra Macri fue del juez que subroga en Dolores, Martín Bava. En su defensa en este caso, Macri no habla de cuentapropismo sino que argumenta que los hechos que le endilgan no son materia de espionaje ilegal sino cuestiones relacionadas con la seguridad presidencial. Cuestiona a Bava por haberlo imputado.



En este expediente Macri comparte situación procesal con Arribas, Majdalani y Dalmau Pereyra, entre otros, y tiene una prohibición para salir del país. No obstante, pasa más tiempo en el exterior que en la Argentina. Actualmente, el exmandatario se encuentra en Italia disputando el mundial de Bridge . Y este viernes, el juez Julián Ercolini, que quedó a cargo del caso tras su traslado desde el juzgado federal de Dolores a Comodoro Py, lo habilitó a viajar a Estados Unidos entre el 18 y el 22 de abril. La decisión fue cuestionada por la querella mayoritaria representada por Valeria Carreras.

La sistematicidad del espionaje ilegal macrista es elocuente cuando se observan las diversas causas en su conjunto.

En la justicia de Dolores tramitaban otros dos expedientes, conexos, que también comprometían a Macri y fueron girados a Comodoro Py junto con la causa del ARA San Juan: el caso de las Bases AMBA .

En el primero, donde se investiga un espionaje masivo desplegado desde las bases de la exSIDE en territorio bonaerense, están procesados los jefes de la AFI macrista, Arribas y Majdalani, y otros 25 agentes. El D’Alessiogate, por su parte, fue la primera causa que desnudó el espionaje macrista e involucra a espías inorgánicos como Marcelo D’Alessio pero también a quienes eran orgánicos y exorgánicos de la agencia de inteligencia como Pablo Pinamonti y Ricardo Bogoliuk, respectivamente.

Espionaje a periodistas y pinchadura de mails

A todas estas causas de espionaje ilegal se suman las de:

Las pinchaduras de mails de la AFI a dirigentes políticos, sindicales y periodistas . Se trata de un caso que se abrió por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien pidió la indagatoria de Macri, Arribas y Majdalani.

. Se trata de un caso que se abrió por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien pidió la indagatoria de Macri, Arribas y Majdalani. La del espionaje a más de 400 periodistas , fotógrafos y camarógrafos que se habían acreditado para cubrir el G20 a finales de 2018. También se inició por una denuncia de Caamaño tras el hallazgo de documentación comprometedora en la casa de los espías.

, fotógrafos y camarógrafos que se habían acreditado para cubrir el G20 a finales de 2018. También se inició por una denuncia de Caamaño tras el hallazgo de documentación comprometedora en la casa de los espías. La de las tareas ilegales de inteligencia sobre personas vinculadas al mundo académico, empresario, sindical y de ONGs , que se produjeron con la excusa de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC que se llevó adelante en la Argentina en 2017. Se trata de otro caso que se abrió con documentación hallada por la intervención de la agencia.

, que se produjeron con la excusa de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC que se llevó adelante en la Argentina en 2017. Se trata de otro caso que se abrió con documentación hallada por la intervención de la agencia. Las que iniciaron por persecución judicial Hugo y Pablo Moyano, por un lado (incluye el apriete de la AFI al juez Luis Carzoglio), y el Pata Medina en 2019, por otro.

Estas últimas 5 pesquisas se iniciaron y trabaron en Comodoro Py. Está claro que en los tribunales de Retiro son reacios a avanzar contra Arribas. Hacerlo, implicaría cercar a Macri.