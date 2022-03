Gestapo antisindical: espía confesó que Arribas y Majdalani ordenaron la filmación

Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia, confesó en un escrito que presentó este jueves que la orden de supervisar la filmación de la reunión provino directamente de Gustavo Arribas. El video luego se lo entregó a Silvia Majdalani, según pudo reconstruir El Destape.

Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), confesó que la orden de supervisar la filmación de la reunión de la Gestapo antisindical provino directamente de Gustavo Arribas, jefe de los espías designado por Mauricio Macri. Más aún: Dalmau Pereyra afirmó que la orden se la transmitió Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI, y que fue a ella a quien le entregó el video. También dio detalles sobre quiénes fueron los espías encargados de la operación, que defendió y dijo que no fue ilegal. Las afirmaciones del ex directivo de la AFI fueron volcadas en un escrito que presentó este jueves al juez Ernesto Kreplak en la causa Gestapo antisindical, en el marco de su indagatoria, y que El Destape logró reconstruir. La información que brindó Dalmau Pereyra demuele el argumento del cuentrapropismo: las máximas autoridades de la AFI macrista estaban al tanto de la filmación.

Según pudo reconstruir El Destape en base a fuentes judiciales, este ex directivo de la AFI, que no declaró pero entregó un escrito, reconoció que:

Arribas y Majdalani daban órdenes sobre esta operación de espionaje.

No le dijeron para qué era la filmación, cuya ejecución estuvo a cargo de otra área y que a él le encargaron solo la supervisión.

Le pasaron un contacto con el área de protocolo del Banco Provincia para coordinar la instalación de las cámaras y que supervisó todo.

Retiraron las grabaciones, también bajo su supervisión.

Le entregó todo el material a Majdalani.

No se quedó él con ninguna copia

Por otra parte, Dalmau Pereyra sostiene que nunca se reunió con los miembros del gabinete de María Eugenia Vidal en la sede de la AFI pese a que así figura en el registro de ingresos. Reconoce, sí, que tanto el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas como el ex subsecretario de Justicia Adrián Grassi fueron a la casa de los espías pero alega que las reuniones no fueron con él, que es probable que los recibiera alguien de su área.

Según indicaron fuentes judiciales, Dalmau Pereyra reconoció que desde mayo de 2017 la superioridad de la AFI, o sea, Arribas y Majdalani, le dieron órdenes para realizar tareas de inteligencia sobre Juan Pablo “Pata” Medina, por entonces secretario general de la UCRA seccional La Plata. Dijo que fue un trabajo conjunto con otra área de la AFI, la encargada de Delitos Económico Financieros que comandaba Fernando Di Pasquale, uno de los directivos que fue a visitar al juez Luis Carzoglio para transmitirle la orden de Macri de detener a Hugo y Pablo Moyano.

Según pudo reconstruir El Destape, Dalmau Pereyra aseguró que no realizó vigilancia sobre el Pata Medina sino que se limitó a confirmar en el terreno información que le proporcionaba la dirección a cargo de Di Pasquale. Para él, hombre de larga experiencia en la ex SIDE, no violó la ley de inteligencia. Esas tareas concluyeron sin resultados positivos en julio de 2017. Pero su área volvió a realizar tareas sobre Medina cuando se abrió la causa federal contra Medina en el juzgado federal de Quilmes.

Junto a las precisiones de la operación, Dalmau Pereyra rechazó las acusaciones en su contra y pidió su sobreseimiento. Dijo que no tuvo ninguna responsabilidad en toda la maniobra.