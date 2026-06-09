Xi viajó a Corea del Norte después de siete años y cerró filas con Kim: no hablaron de desnuclearización

El presidente chino, Xi Jinping, realizó su primera visita en siete años a Corea del Norte y mantuvo una reunión con su par norcoreano Kim Jong-un. Según fuentes oficiales, hablaron de cooperación mutua entre ambos países, aunque no de desnuclearización. Los medios oficiales de ambos países afirmaron que los mandatarios "mantienen un entendimiento mutuo más profundo y completo", por lo que buscarán de ahora en adelante "ampliar la cooperación bilateral y fortalecer la comunicación estratégica". Es la primera visita del líder chino a Pyongyang desde 2019.

"La dirección del desarrollo futuro se ha vuelto más clara y definida", afirmó Xi en un almuerzo antes de su partida, según la agencia china Xinhua. Sin embargo, más allá de las formalidades diplomáticas, varios analistas internacionales destacaron que el viaje de Xi se produce en un momento en que Pekín siente que su aliado tradicional se aleja cada vez más de su órbita para acercarse a Rusia, país al que Kim viene dándole apoyo militar y armamentístico en la guerra contra Ucrania.

"China parece estar intentando revivir y mejorar una relación que muchos observadores consideraban en gran medida simbólica", declaró Han Ki-bom, ex subdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, a la agencia Deutsch Welle. Añadió que la visita de Xi tenía como objetivo, en parte, reducir la creciente dependencia de Corea del Norte respecto a Rusia, ya que Pekín "está cada vez más preocupado" por la estrecha cooperación militar de Corea del Norte con Moscú desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

"Esta visita va más allá de mejorar las relaciones bilaterales", aseguró Han. Ninguna mención de las armas nucleares de Corea del Norte Mientras abastecía de armamento a Rusia en la guerra de Ucrania, Corea del Norte también ha estado desarrollando su programa de armas nucleares y ha probado una variedad de misiles balísticos en los últimos años. En general, Pekín se opuso al desarrollo nuclear de Corea del Norte, incluso llegó a respaldar varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que sancionan al vecino país por sus ensayos nucleares. La postura oficial de China aboga por una península coreana desnuclearizada para prevenir la inestabilidad regional.

Es una de las pocas áreas donde Pekín coincide con Estados Unidos. Sin embargo, ni el diario chino Rodong Sinmun ni los comunicados de los medios estatales chinos sobre la cumbre hicieron referencia alguna al programa nuclear de Corea del Norte ni a su desnuclearización. Antes de la visita de Xi, el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte declaró que la "desnuclearización" del país "nunca ocurrirá". El domingo, la influyente hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, afirmó que la condición de Corea del Norte como potencia nuclear es "una línea roja que no admite retrocesos". En esa línea, la semana pasada Kim Jong-un hizo una gira promocional visitando lo que Corea del Sur describió como una nueva instalación de enriquecimiento de uranio.

Han señaló que Pekín evita cada vez más plantear públicamente la cuestión de la desnuclearización a Pyongyang. "China no reconoce formalmente a Corea del Norte como un Estado con armas nucleares", subrayó. "Pero al dejar de hacer hincapié en la desnuclearización, Pekín está tolerando de hecho la realidad del programa nuclear norcoreano", añadió. "El tema de la desnuclearización de Corea del Norte se omitió intencionadamente de las conversaciones, mientras que se hizo hincapié en la cooperación política, militar y económica", tal como explicó a DW Kim Hyung-suk, ex viceministro de Unificación de Corea del Sur.

¿Un eje China-Corea del Norte?

Jeong Joon-hee, exportavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, dijo a DW que Pyongyang podría estar intentando aprovechar la preocupación de China por sus estrechos lazos con Rusia para conseguir el reconocimiento tácito de la condición de Corea del Norte como Estado con armas nucleares. Al mismo tiempo, Pekín puede ver en una Corea del Norte envalentonada un socio estratégico más fuerte de cara al futuro. "Cabe destacar, en particular, que el fortalecimiento de la alianza militar entre China y Corea del Norte ofrece claras ventajas", según Jeong.

"Esto permite a Corea del Norte utilizar sus capacidades nucleares para disuadir a Estados Unidos en caso de una crisis en Taiwán. Económicamente, garantiza el acceso de China al Mar de Japón a través de Corea del Norte, promoviendo así el desarrollo de la región noreste de China", añadió. Han señaló que las declaraciones oficiales enfatizaron repetidamente la "cooperación estratégica" y la coordinación entre los máximos líderes de los países, un lenguaje que sugiere una dimensión geopolítica más amplia que la de cumbres anteriores.

¿Cómo se beneficia Corea del Norte?

"Para Corea del Norte, por su parte, la mejora de las relaciones con China podría proporcionar importantes beneficios económicos y diplomáticos", añadió Han. "Pyongyang quiere evitar depender exclusivamente de Rusia", dijo Han. "Al mejorar las relaciones tanto con Pekín como con Moscú, Kim Jong-un puede maximizar la influencia de Corea del Norte y obtener beneficios de ambas partes".

A pesar de las sanciones internacionales, China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte y una fuente crucial de apoyo económico. Según Jeong, ambas partes acordaron fortalecer los intercambios políticos y económicos en múltiples sectores. Y el apoyo de Pyongyang a la postura de Pekín sobre Taiwán, y el respaldo de China a los objetivos políticos de Corea del Norte sugieren que ambos Gobiernos están cada vez más dispuestos a apoyar los intereses fundamentales del otro.