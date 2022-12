Lula invitó a una ex candidata presidencial a su gabinete: Tebet a Planificación

Aunque todavía resta el anuncio oficial, la ex rival que fue clave en el balotaje hizo correr la noticia entre sus allegados del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y los medios lo dieron como aceptado.

La ex candidata presidencial y senadora nacional por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Simone Tebet, quedó a un paso de aceptar oficialmente su designación en el gabinete del Gobierno que comandará el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El rumor de que disputaba un cargo se hizo fuerte la semana pasada cuando se conocieron más de la mitad de los nombres de las y los funcionarios que estarán al frente de la gestión desde este 1 de enero y ahora se confirmó que Lula le ofreció un lugar clave.

Según reportó Agencia Brasil, el futuro ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, confirmó la invitación hecha a Tebet para ocupar la cartera de Planificación y la noticia de que había aceptado fue reconocida por los más cercanos de la legisladora nacional, que quedó tercera en la contienda electoral el pasado 2 de octubre con el 4,19% de los votos.

Padilha informó, tras una reunión con el presidente del MDB, Baleia Rossi, que el convite fue hecho por Lula "por el papel que jugó en la segunda vuelta, por la calidad que tiene como senadora". La cartera tiene a su cargo participar de los comités de gestión de programas como el Bolsa Familia y Minha casa, minha vida, ejes que pretenden ser fundamentales en la gestión petista. Además, según el informe final del Gabinete de transición, bajo la estructura del ministerio estará el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y el Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA), ambos de relevancia para el planeamiento de políticas públicas.

Por el momento, resta la designación en otros 15 ministerios que conformarán el Ejecutivo nacional, para llegar a un total de 37, es decir, un 60 por ciento más de los que hay en la actualidad. Entre ellos, el de Ambiente -fuertemente requerido por el partido Rede, para la activista Marina Silva-, de Ciudades, Turismo, Minas y Energía e Integración Nacional. Según informó el diario Folha la semana pasada, aún están siendo negociados entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Social Democrático (PSD), MDB, Union y con el Centrão, el grupo de partidos sin posición ideológica clara, que actúa de manera pragmática y resulta clave para las alianzas en los Congresos para todos los oficialismos en Brasil.

De opositora a sumarse a la campaña

La posición de la centroderechista, de cara a la segunda vuelta, fue determinante: se sumó a la campaña lulista, recorrió el país y comprometió a todo su partido para evitar que el presidente, Jair Bolsonaro (Partido Liberal), ganara la reelección.

“Por mi amor por Brasil, por la democracia y por la Constitución, por el coraje que nunca me faltó, no anularé mi voto, no votaré en blanco”, escribió y dijo ante las cámaras el 5 de octubre pasado para comprometerse con la oposición a Bolsonaro. A continuación, propuso cinco puntos determinantes de la política social y económica vinculadas con salud, educación, el endeudamiento de las familias que ganan menos de tres salarios mensuales y con la paridad de género a nivel legislativo y ejecutivo.

Para llegar al llegar al Legislativo, en Brasilia, Tebet había conseguido en 2014 52,61 por ciento de los votos válidos. En 2016, votó a favor del impeachment que destituyó a la entonces presidenta de la nación, Dilma Roussef. Allí, fue la primera mujer en ser presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia, el comité principal de la Cámara. Durante la pandemia, fue uno de las voces más críticas del gobierno de Bolsonaro.

Antes había sido vicegobernadora de Mato Grosso do Sul (2011 a 2015) y diputada estatal (2003 a 2005). Se graduó en derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro y es hija del expresidente del senado Ramez Tebet, que falleció en 2006. En el equipo de transición, Tebet coordinó el grupo de trabajo de Desarrollo social que abarca temas como la pobreza y la lucha contra el hambre.

Su nombre resonó para los ministerios de Ambiente, Desarrollo y Agricultura, pero esas designaciones fueron frenadas por el PT y otros aliados dentro de la amplia coalición de Gobierno.