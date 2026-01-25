Venezuela liberó al menos a 80 presos políticos, según la ONG Foro Penal

El Gobierno de Venezuela excarceló al menos otras 80 personas consideradas presos políticos, según informó este domingo Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal. Estas nuevas liberaciones se suman a las 156 registradas desde el pasado 8 de enero, de acuerdo con las cuentas del grupo de derechos humanos, que advierte sobre un proceso lento y progresivo. Sin embargo, según Foro Penal, todavía permanecen encarceladas unas 780 personas por motivos políticos.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, escribió Romero en su cuenta de X, en referencia a la magnitud del operativo.

Por su parte, el viernes pasado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que 626 personas han sido liberadas en las últimas semanas. Asimismo, Rodríguez anunció que solicitará al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas la verificación oficial de la lista de excarcelados, con el fin de dar mayor transparencia al proceso.

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes protestan frente a la Fiscalía General pidiendo la liberación de personas detenidas, en Caracas

En paralelo, las familias de los detenidos esperan con ansiedad la concreción de nuevas liberaciones, muchas de ellas prometidas por el gobierno y celebradas públicamente por Estados Unidos. Sin embargo, según Foro Penal, todavía permanecen encarceladas unas 780 personas por motivos políticos, cifra que incluye a prisioneros cuyas familias no habían denunciado las detenciones por temor hasta que se iniciaron las excarcelaciones.

En este contexto, la organización insiste en que la cifra refleja la persistencia de un problema estructural en materia de derechos humanos dentro del país. A pesar de las denuncias, el gobierno venezolano ha negado reiteradamente la existencia de presos políticos, sosteniendo que quienes están privados de libertad han cometido delitos tipificados en la legislación nacional. De este modo, el discurso oficial contrasta con los informes de organizaciones independientes, que documentan casos de detenciones arbitrarias y procesos judiciales cuestionados.