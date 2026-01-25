La infantil jugada de Janson que arruinó el primer gol de Boca ante Deportivo Riestra

En el partido de Boca se dio una situación insólita con uno de los delanteros, Exequiel Zeballos metió un gol para darle la ventaja al xeneize frente a Deportivo Riestra. Sin embargo, fue anulado por una llamativa infracción de Lucas Janson, el delantero de Boca que está jugando de nueve.





Cómo llegó Boca al partido con Deportivo Riestra

El Xeneize se preparó ra este encuentro con dudas en la zona de ataque. Es que Boca tiene lesionados a sus tres centrodelanteros del plantel. En el caso de Edinson Cavani, presenta una lumbalgia. En cuanto a Milton Giménez, su problema es una pubalgia, mientras que Miguel Merentiel salió lesionado en el último amistoso frente Olimpia de Paraguay en San Nicolás. De esta manera, quien pica en punta para ser el nueve de Boca frente al Malevo es Lucas Janson, jugador que ha tenido muy poca actividad futbolística en el último año.