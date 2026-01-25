En medio de la crisis económica desatada por las medidas del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cargó contra la administración provincial al asegurar que está "poniendo recursos donde otros se borraron". En ese sentido, señaló que la localidad debe afrontar problemas vinculados a cloacas, agua, transporte y salud, competencias provinciales o nacionales, y explicó que la comuna actuó para evitar mayores perjuicios a los vecinos.

Grasso también cuestionó los descuentos automáticos de fondos municipales y la falta de asistencia provincial, y afirmó que “la Provincia no manda un peso extra a Río Gallegos, solo lo que corresponde por ley”. En ese marco, defendió la administración local y enumeró inversiones realizadas en equipamiento, obras y servicios, al tiempo que contrastó esa situación con la crisis en la Caja de Servicios Sociales (CSS) y la provisión de medicamentos.

El Intendente sostuvo que parte de los conflictos que se visibilizaron en las últimas semanas respondieron a un escenario habitual de inicio de año y consideró que “a veces se hace más comentario de lo que realmente es”, según indicó en diálogo con Tiempo FM. Al referirse a los controles sanitarios y decomisos de alimentos sin habilitación, aseguró que se trató de una obligación del Estado municipal para resguardar la salud pública y rechazó que esas acciones respondieran a disputas políticas, como se había señalado públicamente.

Hace algunas semanas, Grasso advirtió por "robos en pleno centro" de la ciudad y responsabilizó al gobernador Vidal, al señalar que "la seguridad depende de la provincia". En esa línea, vinculó el avance de hechos delictivos con la suba del desempleo y sostuvo que, sin respuestas integrales, la problemática tenderá a profundizarse. "Cuando hay más desocupación y más conflictividad social, la inseguridad crece. Por eso necesitamos que cada nivel del Estado se haga cargo de lo que le corresponde, para que Río Gallegos no pierda su identidad de ciudad tranquila, cordial y solidaria", señaló.

Crisis comercial en Río Gallegos: las ventas cayeron hasta un 60% y piden la emergencia

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, Leandro Fadul, aseguró que "el comerciante hoy tiene que elegir qué pagar: sueldos, impuestos o proveedores".

Uno de los datos más alarmantes es la fuerte retracción del consumo. Fadul detalló que rubros como la hotelería y la gastronomía registran caídas de hasta el 60%. A este escenario se suma el fuerte incremento de los costos, especialmente laborales, que redujo la rentabilidad a niveles mínimos e incluso generó pérdidas.

"Estamos viviendo una nueva realidad, con niveles mínimos de venta y costos operativos que no dejan margen de utilidad", señaló, al tiempo que advirtió que muchas empresas ya operan directamente en pérdida.

Según explicó el representante del sector, la situación no es nueva, pero se agravó tras un segundo semestre en el que el sector advirtió a las autoridades sobre lo que se venía. "Lo veníamos diciendo desde el año pasado y lamentablemente hoy se confirma con cierres definitivos", sostuvo en diálogo con El Diario Nuevo Día. Además, remarcó que existe una coincidencia total con el gremio mercantil: "Si cae el comercio, caen los puestos de trabajo. En eso estamos completamente alineados".