La planta de Dass en Eldorado es la única que fabrica para la marca Nike en Argentina.

El sector textil atraviesa una fuerte crisis provocada, entre otras causas, por la apertura de importaciones y la caída del consumo que generaron las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Un claro ejemplo es la empresa Dass —produce para las marcas Nike y Adidas—, que en su planta de Eldorado (Misiones) despidió a más de 40 trabajadores en los últimos días.

El último sábado, al menos 43 operarios comenzaron a recibir los telegramas de despidos, según informaron medios locales. Las desvinculaciones llegaron sin previo aviso y días después de que desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) advirtieran que la firma contaba con pedidos asegurados solo hasta junio de 2026 y que la estabilidad laboral más allá del primer semestre quedaba supeditada a la llegada de nuevas órdenes de producción.

“Sí, es verdad, es verdad. Todavía no sabemos el número ni nada de eso. Estamos viendo eso. Viendo qué hacer, cómo actuar, cómo llevar eso”, indicó sorprendido el delegado regional de UTICRA, Gustavo Melgarejo, en diálogo con Primera Edición. Además, explicó que el gremio aún se encuentra recopilando información ante la llegada escalonada de las notificaciones

Según lo manifestado por el dirigente sindical, los despidos alcanzan a trabajadores de distintas antigüedades y sectores, sin comunicaciones previas. “Sin aviso, entre todas las antigüedades”, confirmó Melgarejo

Al igual que todo el sector del calzado, Dass enfrenta una situación problemática, debido a la baja de ventas, caída del consumo interno y las importaciones crecientes. De esta manera, la empresa, que es la única que produce para la marca Nike en el país, en su momento de mayor expansión llegó a tener más de 1500 empleados; actualmente sostiene apenas a poco más de 200 trabajadores.

Desde el sector indicaron que se encuentran evaluando los pasos a seguir ante esta situación, en medio de un escenario de incertidumbre para los trabajadores y sus respectivas familias. Desde el sindicato, además, no descartan posibles medidas gremiales.

Dass cerró su fábrica en Coronel Suárez en 2025

Dass es un grupo brasileño dedicado a la producción de calzado, en tanto Dass Argentina, controlada por Dass Brasil, es liderada por el empresario argentino Brian Handley, que también es socio; produce zapatillas para marcas líderes a facón (a pedido).

En 2025, la firma había decidido cerrar la planta de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, para concentrar todas sus operaciones en Misiones, lo cual no fue recibido como una buena noticia, sino como el síntoma de una amenaza que tarde o temprano tocaría a las puertas de las instalaciones del litoral.

En Brasil, Dass es un gigante con 36.000 empleados. Mientras en la Argentina, lucha por mantener su operación industrial buscando adaptarse a las cambiantes coyunturas económicas. “Hacemos un tremendo esfuerzo para ser competitivos y seguir produciendo en el país”, dijo una fuente de la empresa en enero de 2025 cuando cerraron la planta de Coronel Suárez, a Plan B.

Desde el sindicato advirtieron que la firma contaba con pedidos asegurados solo hasta junio de 2026.

Los números alarmantes en la industria del calzado

Los datos del sector muestran un permanente deterioro, lo que se manifiesta en una fuerte caída en las ventas. Se estima una baja del 31,6% en 2025 respecto a 2023, debido a la baja del consumo y la competencia de importaciones. Esto provocó el cierre de fábricas, despidos masivos (casi 16.000 puestos) y una alarmante baja en el uso de la capacidad instalada, cercana al 32.5%, según datos de fines de 2025 y principios de 2026.

Para graficar la manera en que impactan las importaciones de calzado en la industria local, el gremialista expresó que el año 2025 se importaron 12 millones de pares de calzado, “¿Qué hubiera pasado si esa producción se hubiera realizado acá? Dass hubiera tenido que tomar gente”, remarcó Melgarejo.