Argentina debutó con una victoria por 4 a 1 ante Perú en la Copa América de futsal

La 'Albiceleste' se impuso por 4 a 1 frente a Perú por la segunda fecha del Grupo A.

La Selección Argentina de futsal obtuvo un importante triunfo en su debut frente a Perú en la Copa América 2026. Por la segunda fecha del Grupo A, el combinado que dirige técnicamente Matías Lucuix se impuso por 4 a 1 en el duelo disputado en el Comité Olímpico de Paraguay (COP). En la próxima jornada, enfrentará a Uruguay este lunes a las 19:30 horas con el objetivo de afianzarse como líder de su zona y encaminar la clasificación a la fase eliminatoria.

El encargado de abrir el marcador en la primera mitad fue Matías Rosa, quien aprovechó la asistencia de su compañero Juan Rodríguez (ambos con paso por América del Sud) para girar sobre su marca y soltar un remate inatajable para el arquero Jesús Herrera. Durante estos minutos, Lukas Acosta, quien debió reemplazar a Nicolás Sarmiento bajo los tres palos, mostró una de sus mejores actuaciones con la camiseta albiceleste.

Apenas iniciado el complemento, Juan Pablo Cuello estiró la ventaja con otro tiro desde afuera del área; la diferencia, sin embargo, sería nuevamente acortada por la 'Albirroja' gracias al descuento de Junior Ulloa con menos de diez minutos en el reloj. Afortunadamente para los dirigidos por Lucuix, el joven Lucas Granda logró convertir el 3 a 1 unos segundos después y el equipo supo sostener la ventaja hasta la chicharra final. Lucas Plaza decretó el 4 a 1 definitivo cuando el rival atacaba con arquero-jugador.

Video: los goles de la Selección Argentina en la victoria por 4 a 1 ante Perú

El fixture completo de la Selección Argentina de futsal en la fase de grupos de la Copa América

Lunes 26 de enero

Colombia vs. Bolivia (Grupo B) - 12 horas.

Venezuela vs. Chile (Grupo B) - 14:30 horas.

Perú - Ecuador (Grupo A) vs. 17 horas.

Argentina vs. Uruguay (Grupo A) - 19:30 horas.

Miércoles 28 de enero

Venezuela vs. Bolivia (Grupo B) - 12 horas.

Chile vs. Brasil (Grupo B) - 14:30 horas.

Argentina vs. Ecuador (Grupo A) - 17 horas.

Uruguay vs. Paraguay (Grupo A) - 19:30 horas.

Jueves 29 de enero

Chile vs. Colombia (Grupo B) - 12 horas.

Brasil vs. Venezuela (Grupo B) - 14:30 horas.

Uruguay vs. Perú (Grupo A) - 17 horas.

Paraguay vs. Argentina (Grupo A) - 19:30 horas.

