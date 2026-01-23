Con 10 debutantes, la Selección Argentina de futsal va por la Copa América 2026: así es el recambio de Matías Lucuix

La Selección Argentina comienza su camino en la Copa América de futsal: cuándo juega y quiénes son los convocados.

La Selección Argentina de futsal comenzará el próximo domingo 25 de enero su participación en la Copa América 2026 que se disputará en Luque, Paraguay. La 'Albiceleste', que obtuvo el título en 2022 y fue subcampeón en 2024, buscará consagrarse nuevamente a nivel continental con un plantel en pleno proceso de renovación y que contará con varios debutantes. Los rivales en el Grupo A serán el anfitrión Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador.

El combinado dirigido técnicamente por Matías Lucuix tuvo este miércoles su último entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza y este jueves viajó a Paraguay para realizar los últimos preparativos de cara a la presentación. De los 14 convocados, diez tendrán su primera experiencia en este torneo, señal del recambio generacional que atraviesa la selección después del subcampeonato en el Mundial 2024. Además, habrá cuatro jugadores del ámbito local: Bautista Caso (Pinocho), Juan Rodríguez (América del Sud), Nelson Barrientos y Lukas Acosta (ambos de Boca Juniors; aún así, Acosta fue transferido al Peñíscola de España la semana pasada).

Damián Stazzone habló en la previa de la Copa América: "Estamos muy contentos"

En exclusiva con El Destape, Damián Stazzone, campeón del mundo como jugador en 2016 y actual integrante del cuerpo técnico, contó cómo atravesaron las dos semanas de entrenamientos previas a una nueva competencia con la Selección: "Estamos muy contentos con la preparación. La primera semana pudimos entrenar con los jugadores de Buenos Aires y los que están en Letonia (Ángel Claudino y Dylan Vargas, ambos en Riga FC), y nos sirvió para igualar el ritmo con los que vienen de España e Italia y están en plena temporada. Esta última semana, ya con el plantel completo, trabajamos de manera normal y estamos muy conformes".

Además, el ex cierre campeón con San Lorenzo de la Copa Libertadores se refirió a las expectativas de cara al debut y los desafíos que plantearán el resto de los países del continente: "Las competiciones en Sudamérica son muy parejas, hay equipos que defienden muy bien, se plantan en los últimos metros y resulta difícil entrarles. Además jugar contra Argentina siempre es un plus para el resto, pero asumimos esa responsabilidad y esa presión positiva como motivación para ir en búsqueda del objetivo".

La lista completa de convocados por Matías Lucuix para la Copa América 2026

Nicolás Sarmiento - ASD Roma 1927, Italia.

Lukas Acosta - Peñíscola FS, España.

Lucas Bolo Alemany - Napoli Futsal, Italia.

Bautista Caso - Pinocho.

Kevin Arrieta - Pirossigeno Cosenza Futsal, Italia.

Ángel Claudino - Riga FC, Letonia.

Dylan Vargas - Riga FC, Letonia.

Matías Rosa - Jaén Paraíso Interior FS, España.

Juan Rodríguez - América del Sud.

Agustín Plaza - Peñíscola FS, España.

Nelson Barrientos - Boca Juniors.

Juan Pablo Cuello - Xota Futbol Sala, España.

Lucas Granda - FC Barcelona, España.

Agustín del Rey - Córdoba Patrimonio Humanidad, España.

La lista completa de convocados por Matías Lucuix para la Copa América 2026 que se jugará en Paraguay.

El fixture completo de la Selección Argentina de futsal en la fase de grupos de la Copa América

Sábado 24 de enero

Bolivia vs. Chile (Grupo B) - 12 horas.

Brasil vs. Colombia (Grupo B) - 14:30 horas.

Ecuador vs. Uruguay (Grupo A) - 17 horas.

Paraguay vs. Perú (Grupo A) - 19:30 horas.

Domingo 25 de enero

Colombia vs. Venezuela (Grupo B) - 12 horas.

Bolivia vs. Brasil (Grupo B) - 14:30 horas.

Perú vs. Argentina (Grupo A) - 17 horas.

Ecuador vs. Paraguay (Grupo A) - 19:30 horas.

Lunes 26 de enero

Colombia vs. Bolivia (Grupo B) - 12 horas.

Venezuela vs. Chile (Grupo B) - 14:30 horas.

Perú - Ecuador (Grupo A) vs. 17 horas.

Argentina vs. Uruguay (Grupo A) - 19:30 horas.

Miércoles 28 de enero

Venezuela vs. Bolivia (Grupo B) - 12 horas.

Chile vs. Brasil (Grupo B) - 14:30 horas.

Argentina vs. Ecuador (Grupo A) - 17 horas.

Uruguay vs. Paraguay (Grupo A) - 19:30 horas.

Jueves 29 de enero