La Selección Argentina de futsal femenino debuta en un Mundial histórico

La Selección Argentina de futsal femenino debutará este viernes en el Mundial de Filipinas 2025, el primero en la historia de la categoría. Después de años de lucha por parte de las jugadoras, la FIFA anunció en mayo del 2024 la realización de la primera edición del certamen, el cual contará con 16 países divididos en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. La 'Albiceleste', que jugará el partido inaugural frente a Marruecos a las 7 horas en nuestro país, consiguió su clasificación en marzo tras ser subcampeona de la Copa América que se disputó en Brasil.

El combinado que dirige técnicamente Nicolás Noriega cuenta con una fuerte presencia de jugadoras del ámbito local: de las 14 convocadas, nueve participan del torneo local, mientras que las cinco restantes compiten en España. Después de enfrentar al conjunto africano, jugará el lunes 24 contra Polonia y cerrará la fase de grupos el jueves 27 ante el anfitrión Filipinas.

Quiénes son las convocadas a la Selección Argentina de futsal para el Mundial de Filipinas 2025

El plantel cuenta con Trinidad D'Andrea (SECLA) y Silvina Espinazo (Racing) como arqueras: ambas tienen gran experiencia en el futsal y también en otros deportes. La jugadora del cuadro del sindicato llegó a ser parte de la Selección Argentina de fútbol playa, mientras que la de la 'Academia', la más experimentada de la nómina a sus 39 años, practicó handball; además, las dos tuvieron pasos por distintos equipos de fútbol 11.

El plantel albiceleste tiene también varias representantes jóvenes, parte del recambio generacional que tiene la disciplina en su auge en nuestro país. Lucía Rossi y Lara Villalba (Ferro Carril Oeste, categoría 2005 y 2002), Julia Dupuy (Associació Esportiva Penya Esplugues de España, categoría 2000) Luciana Natta (All Boys, categoría 2003), Silvina Nava (Torreblanca Melilla CF de España, categoría 2002) y Melany Orellana (SECLA, categoría 2000) son las seis nacidas en el Siglo XXI que vestirán la camiseta de Argentina en el primer Mundial.

Las convocados por el DT Nicolás Noriega para el primer Mundial de futsal femenino que se disputará en Filipinas.

El cronograma de partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Filipinas 2025

Argentina vs. Marruecos | Fecha 1, Grupo A | Viernes 21 de noviembre a las 7 horas (Argentina).

vs. Polonia | Fecha 2, Grupo A | Lunes 24 de noviembre a las 7 horas (Argentina). Argentina vs. Filipinas | Fecha 3, Grupo A | Jueves 27 de noviembre a las 9:30 horas (Argentina).

Cómo son los grupos del Mundial de futsal femenino que se jugará en Filipinas

Grupo A

Filipinas. Marruecos. Polonia. Argentina.

Grupo B

España. Tailandia. Colombia. Canadá.

Grupo C

Portugal. Tanzania. Japón. Nueva Zelanda.

Grupo D