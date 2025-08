La Selección Argentina de futsal femenino igualó en un amistoso y se prepara para el Mundial

La Selección Argentina de futsal femenino igualó con Celemaster (Uruguaiana, Brasil) por 1 a 1 en el segundo amistoso de preparación rumbo al Mundial de Filipinas 2025, la primera edición de la competición en la historia de la disciplina. El gol de la 'Albiceleste' lo anotó Mailén Romero, jugadora del Ceuta de España, a los diez minutos del segundo tiempo. De esta manera, el combinado nacional que dirige Nicolás Noriega se va con un saldo positivo ante el cuadro brasileño, al cual superó este miércoles por 2 a 0 en un duelo disputado en el Predio de la AFA en Ezeiza.

En un Polideportivo Roberto Pando, donde habitualmente hace de local San Lorenzo, que contó con una gran presencia de público, el seleccionado jugó un parejo encuentro frente a Celemaster, el cual no tuvo goles durante la primera mitad. La paridad se rompió cuando el reloj marcaba diez minutos y 35 segundos del complemento: tras una pelota larga que Melina Quevedo aguantó de espaldas, Luciana Natta combinó con Ludmila Pérez Gómez y asistió a Romero, quien soltó un gran remate desde la derecha que, previo desvío, venció la resistencia de la arquera rival.

Sin embargo, la alegría de la ventaja parcial no duraría mucho, ya que el elenco uruguaiense aprovechó un error en la salida pocos segundos después y Deise García puso el 1 a1 definitivo. La guardameta Trinidad D'Andrea alcanzó a contener de gran manera el primer disparo aunque poco pudo hacer en el rebote. Sobre el cierre, ambos equipos buscaron atacar con arquera jugadora para llevarse el triunfo, aunque el empate se mantuvo hasta el silbatazo final.

Cuándo se jugará el Mundial de futsal femenino

El 16 de diciembre de 2022, la FIFA anunció la realización del primer Mundial de futsal femenino, una conquista lograda gracias al reclamo de las jugadoras durante varios años. La competición tendrá como sede Filipinas, se disputará entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembrey contará con la participación de 16 selecciones. Argentina, subcampeona de la Copa América que se jugó en marzo de este año, obtuvo uno de los tres cupos destinados para CONMEBOL; Brasil, campeón del certamen, y Colombia son los otros dos clasificados.

Quiénes integran la convocatoria de la Selección Argentina de futsal femenino

Tamara Falconi (AD Ceuta FC de España).

Mailén Romero (AD Ceuta FC de España).

Alejandra Giménez (AD Ceuta FC de España).

Silvina Nava (Torreblanca de España).

(Torreblanca de España). Trinidad D'Andrea (SECLA).

Silvina Espinazo (Racing Club).

Lara Villalba (Ferro).

Sofía Florentín (Racing).

(Racing). Jazmín Della Vedova (All Boys).

Cecilia López (Racing).

Julia Dupuy (AFA).

(AFA). Luciana Natta (All Boys).

(All Boys). Giselle Piamonte (All Boys).

Ana Ontiveros (AFA).

(AFA). Lucía Rossi (Ferro).

Agostina Chiesa (Racing).

Ludmila Pérez (Boca Juniors).

Melina Quevedo (Racing).

Diana Brítez (Boca Juniors).

Las 19 convocadas por el entrenador Nicolás Noriega para el primer ciclo de trabajo rumbo al Mundial de Filipinas 2025.

La dura baja de Sofía Florentín en la Selección Argentina

La Selección Argentina sufrió una durísima baja de cara al Mundial que tendrá lugar en Filipinas en noviembre: Sofía Florentín, una de las figuras con más experiencia en el plantel, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. "El martes, en el entrenamiento, me rompí los ligamentos cruzados. El cuerpo habla, y muchas veces no somos conscientes. Me toca frenar, parar la pelota, escucharme y atravesar este proceso con paciencia", contó la 'Tana' en redes sociales.



"No es fácil, pero ya lo hice una vez, y sé que voy a volver a hacerlo. Va a ser un trabajo grande: mental, personal y deportivo. Con amor, todo se cura. Hoy duele un poco menos, porque estoy acompañada y porque confío en que esto también va a pasar", cerró la jugadora de Racing Club.