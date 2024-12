Pato Aguirre, referente del ascenso de River en futsal: "La alegría más grande fue ver a los más chicos festejando"

Cinco años y una semana pasaron para que River Plate vuelva a ser parte de la máxima categoría del futsal argentino. Un 13 de octubre de 2019, el 'Millonario' cayó por 5 a 1 frente a América del Sud en la anteúltima fecha del torneo y finalizó último, sin posibilidades de alcanzar a Independiente (que también descendería tras perder la promoción contra Villa La Ñata), por lo que quedó condenado a disputar la Primera B en 2020. Desde entonces, fueron varias las campañas en las que el equipo estuvo cerca de regresar a la A, aunque la suerte en instancias decisivas fue esquiva: en 2021 y 2022 fue eliminado en semifinales del reducido cuando llegaba como claro favorito, mientras que en 2023 perdió la final contra Camioneros por un global de 4 a 2. Ese mismo año tuvo la chance de salir campeón (y obtener el ascenso directo), pero fue derrotado por el escolta Glorias en la última jornada y fue el equipo de Tigre el que se llevó el título.

Este 2024, River cerró una campaña que dominó de principio a fin. Con un plantel de jerarquía que contó con el regreso del histórico Matías Persec (quien fue bicampeón de la Copa Argentina en 2016 y 2017 con el cuadro de Núñez), varios jugadores surgidos en las inferiores del club y Mauro Riente como líder desde el banco de suplentes, venció a Country de Banfield por 3 a 2 el pasado 19 de octubre y, a falta de tres fechas para el final, se alzó con el título y obtuvo el primer ascenso a la máxima categoría del futsal. Tras el logro conseguido, El Destape mantuvo una charla con Patricio Aguirre, arquero titular y capitán del plantel, quien compartió su análisis sobre el campeonato conseguido, la importancia de los clubes en la formación de jugadores y los objetivos de cara al próximo año.

'Pato' contó cómo se dio su llegada al 'Millonario' y la forma en la que vivió los años en los que el equipo debió disputar la segunda división del futsal argentino: "Es un proceso que en lo personal arrancó hace tres años: en 2022 me toca llegar a River y no se nos da el ascenso ese año. Me fui seis meses en Banfield y a mitad de año volví. Al día siguiente que perdemos la final (contra Camioneros en 2023) me llaman los dirigentes y yo les digo: "no pasa nada, no preguntes nada, yo me quedo". Era más que nada una cuestión personal... No podía ser que no podíamos ascender, era terrible. Para los chicos del club ya era el cuarto año, para mí el segundo. Empezamos a laburar muy temprano este año, ya con la cabeza puesta en que se tenía que dar y con el apoyo de los dirigentes atrás". También recordó el duelo definitorio en la última fecha de aquel torneo ante Glorias y se lamentó por la falta de fortuna que les impidió consagrarse campeones y los obligó a jugar el reducido por el segundo ascenso: "En el fútbol siempre tenés que tener esa cuota de suerte. Me acuerdo la final con Glorias el año pasado que los primeros cinco minutos los cagamos a pelotazos, la pelota no entró y perdimos la final 3 a 2... Esa cuotita de suerte la tenés que tener".

Con el logro de regresar a Primera consumado, el ex CIB, Banfield y Kimberley analizó cuál fue la clave que le permitió al plantel dominar a lo largo de las 34 fechas: "Creo que lo que hicimos más foco este año fue lo defensivo. La B es una categoría difícil, porque tenés jugadores que juegan muy bien, entonces tuvimos que hacer ese enfoque en la defensa que obviamente otros años no tuvimos. Este 2024 nos enfocamos 100% en eso". Y más allá de lo que se logró dentro del 40x20, destacó la buena relación entre todos los integrantes del equipo para enfocarse en el objetivo: "Nos respetamos a nosotros, respetamos a los rivales, no tuvimos problemas ni con los dirigentes ni con el cuerpo técnico, cuando teníamos que decirnos algo siempre nos lo dijimos en la cara... Creo que cuando se da esa conjunción de cosas que hace que todo fluya es hermoso y se terminan dando los resultados".

De cara a lo que deparará el 2025 para los dirigidos por Mauro Riente, el arquero es ambicioso pero realista sobre las metas a alcanzar: "Yo creo que la principal diferencia de la Primera A es el ritmo, palo por palo todo el tiempo. Tenemos la camiseta de River, queremos meternos en los playoffs para ser campeones. Estás lejos (de ser candidatos), venís de cinco años en otra categoría y como en 2025 no hay ni Mundial ni Copa América hay muchos jugadores del exterior que van a volver al país. Pero el objetivo es claro: dejar siempre la camiseta de River bien representada".

Aguirre, como la gran mayoría de los jugadores de futsal en nuestro país, no vive del deporte: "No existe la figura de contrato en lo que es el futsal, el deporte en ese sentido es todavía bastante amateur. En River cada uno tiene su beca de jugador pero todos tenemos nuestros trabajos aparte: yo laburo de 8 a 17 y de ahí me voy a entrenar todos los días". Todos los días de la semana en GB Sports (un predio deportivo ubicado en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires), el plantel entrena con el anhelo de que la disciplina se profesionalice: "Se entrena de manera profesional, se piensa de manera profesional y uno lo intenta hacer lo más profesional posible a la hora de entrenar. Tenemos los cuidados, la nutrición, todo lo que el club nos deja a disposición para entrenar... Pero todavía es un deporte un poco más que amateur, semiprofesional"

Sin embargo, el principal motor de 'Pato' es la pasión: "Yo vivo en el centro de Lomas, tengo una hora o una hora y cuarto de viaje, y la realidad es que yo lo hago contento. Más allá de que nosotros lo tomemos como un trabajo y una responsabilidad, me gusta ir más temprano a tomar unos mates. Creo que eso también acompaña a lo que hicimos en la cancha". Y además expresó su felicidad de formar parte de este plantel del 'Millonario': "Si no pudiese jugar al futsal profesional estaría jugando al fútbol con amigos. La pasión es esa. A mí personalmente lo que me gusta es eso. Yo disfruto ir a entrenar, disfruto estar con los chicos en el vestuario, con los profes, entrenando. No es una carga para nosotros, no es una carga ir a entrenar todos los días. Más lo que me pasó a mí este año que estuvo en este grupo humano hermoso: todos los días a las ocho de la mañana se manda un 'buen día' en el grupo y atrás responde el resto. Entonces esas cosas te dan ganas de estar".

Además, se refirió al enorme avance que el futsal tuvo en nuestro país en este último tiempo, potenciado por los logros obtenidos por la Selección Argentina (campeona del mundo en 2016, subcampeona en 2021 y 2024 y campeona a nivel continental en 2022): "Yo creo que (el futsal en Argentina) empieza a crecer mucho en los últimos diez años: desde el Mundial 2016 para acá, su crecimiento fue increíble".

Por último, Aguirre habló sobre la importancia de los clubes en el deporte, y particularmente en River, club que logró el ascenso con varios futbolistas del plantel surgidos en las inferiores: "Para mí el proceso termina siendo tan gratificante porque lo hiciste con muchos jugadores del club. Yo terminé jugando con Kevin Ferreira que es 2005, hay jugadores que estuvieron en 2019 cuando descendimos... Ese sentido de pertenencia que tienen te lo contagian. Entonces, yo creo que lo más importante que tienen los clubes hoy en día es eso. A veces pasa que 'traemos a uno, traemos al otro' y eso le saca el lugar a los pibes. Esto no es fútbol de campo, sí o sí tenés esa necesidad de tener que adecuarte a los chicos de inferiores. Y crecen también los nenes más chicos que miran y dicen 'Mirá, llegaron a jugar en Primera los chicos de tercera división que siempre estuvieron'. La alegría más grande nuestra fue que cuando terminó el partido y ascendimos estaban todos los nenes festejando". Para cerrar, habló sobre la importancia de los avances y la inversión en infraestructura para que el futsal siga creciendo: "Nosotros el día de mañana vamos a dejar de jugar y el club va a quedar para ellos. El proyecto de la cancha en River es importante para nosotros para poder estar más presentes en el club, pero es más importante para todos los que vienen detrás".