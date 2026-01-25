Minería sustentable: La Rioja apuesta por un nuevo proyecto de exploración con inversores canadienses 

La provincia de La Rioja avanza en una nueva etapa de inversiones vinculadas al desarrollo productivo con la llegada de NGEx Minerals, una empresa subsidiaria del grupo canadiense Lundin, que comenzará un proyecto de exploración minera en el territorio riojano. La compañía operará a través de su firma local, Pampa Exploración, y dará inicio a trabajos de prospección orientados a la búsqueda de cobre y oro.

Esto, informaron, incorporará a la provincia a uno de los conglomerados mineros más relevantes a nivel global. En ese marco, autoridades de la empresa mantuvieron una reunión con el gobernador Ricardo Quintela, de la que participaron también el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; el intendente del departamento General Lamadrid, Luis Orquera; y la secretaria de Minería, Ivana Guardia.

Tras el encuentro, el intendente Orquera destacó la importancia estratégica del proyecto para el departamento General Lamadrid y la región del Valle del Bermejo, al señalar que un eventual hallazgo de mineralizaciones significativas podría transformar la realidad de los pobladores y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

En ese sentido, subrayó el trabajo de capacitación que se viene realizando desde hace más de un año para formar mano de obra local especializada, con el objetivo de que el empleo generado quede en la zona cuando avance el desarrollo minero.

Una provincia que crece en minería

El ministro Bazán remarcó la trascendencia de que una empresa de clase mundial elija La Rioja para iniciar una nueva etapa de inversión, y afirmó que se trata de una señal de confianza en la provincia y en su potencial productivo. Explicó que Pampa Exploración comenzará con una primera campaña de perforación en una fase inicial, con expectativas de mediano y largo plazo, y sostuvo que el impacto del proyecto no se limitará a la actividad minera, sino que también promoverá el desarrollo territorial, especialmente en el interior provincial.

Asimismo, destacó que esta decisión refuerza la seguridad jurídica local y el compromiso de trabajar con altos estándares ambientales. En representación de la empresa, el director de Asuntos Corporativos, Alfredo Vitaller, confirmó que ya se iniciaron las tareas y que próximamente comenzará la campaña de sondajes en la propiedad minera Solitario 17, ubicada en La Rioja.

Explicó que el objetivo es explorar la posible extensión del distrito Vicuña, uno de los más relevantes a nivel mundial, y señaló que existen indicios de continuidad geológica desde proyectos que la empresa desarrolla actualmente en San Juan.

Vitaller aseguró que la intención es mantener informadas a las autoridades provinciales sobre los avances y resultados, y destacó el potencial del territorio riojano para el desarrollo de proyectos vinculados al cobre y al oro, dentro de un distrito de clase mundial que aún no ha sido explorado en profundidad en la provincia.