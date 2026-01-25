Quién es Greg Bovino, la cara visible del ICE de Trump

Gregory Bovino, un veterano de la Patrulla Fronteriza con estética de película de acción y métodos extremos, se convirtió en el rostro más visible del endurecimiento migratorio de Donald Trump. A sus 55 años, dirige las redadas más polémicas del país y encarna la nueva estrategia de mano dura contra la inmigración.

Aunque su cargo formal es dentro de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino funciona hoy como la cara visible del ICE de Trump. El presidente lo colocó al frente de los principales operativos migratorios tras quejarse del bajo ritmo de detenciones y deportaciones.

Desde mediados del año pasado, Bovino comandó redadas masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, siempre con el mismo patrón: despliegues con decenas de agentes, equipos antidisturbios, gases lacrimógenos, balas de pimienta y detenciones violentas que generaron protestas y demandas judiciales.

Durante el gobierno de Joe Biden estuvo cerca de ser forzado a jubilarse. Hoy es presentado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como el “comandante en jefe” de la Patrulla Fronteriza y es uno de los hombres de máxima confianza de Trump.

Su particular imagen

La última postal que consolidó su fama ocurrió frente al edificio federal de Minneapolis, donde el Gobierno montó una base central del operativo migratorio. Con abrigo verde militar, bufanda a juego y parches amarillos de la Patrulla Fronteriza en los hombros, Bovino emergió entre los agentes, observó en silencio a los manifestantes y dio una breve orden. Segundos después, comenzó la represión con gas lacrimógeno y gas pimienta. Las imágenes recorrieron las redes sociales y reforzaron su perfil como el ejecutor directo de la política migratoria de Trump.

Incluso, usuarios lo compararon con el coronel Lockjaw, el cazador de inmigrantes interpretado por Sean Penn en la película Una batalla tras otra. La similitud no es solo estética. Bovino cultiva deliberadamente una imagen cinematográfica: aparece en fotos con fusiles de asalto M4, chalecos antibalas y uniforme táctico, y publica videos de redadas con música épica, cámara lenta y estética de película de acción.

Su gusto por la propaganda no es nuevo. En 2020, cuando era jefe de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, su equipo publicó un video de ficción donde un supuesto migrante asesinaba a la primera persona que encontraba tras cruzar la frontera. El material fue retirado tras el escándalo.