Quién era Alex Jeffrey Pretti, el enfermero asesinado por ICE en Minneapolis

Quién es Alex Jeffrey Pretti, el enfermero asesinado por la ICE en Minneapolis

El hombre asesinado este sábado por agentes de ICE en Minneapolis durante las protestas contra las redadas migratorias fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, ciudadano norteamericano de 37 años, residente del sur de esa ciudad de Minnesota. La confirmación fue realizada por las autoridades locales tras el operativo.

En una conferencia de prensa, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que el fallecido era un hombre blanco sin antecedentes penales graves, con registros que incluían algunas multas de estacionamiento. Además, señaló que era propietario legal de armas y contaba con el permiso correspondiente.

Los registros oficiales muestran que Pretti estudió en la Universidad de Minnesota y obtuvo una licencia para trabajar como enfermero en 2021, la cual estaba vigente hasta su renovación prevista para marzo de este año. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, indicó que el hombre tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “evolucionando”. Esa dependencia difundió una fotografía de la pistola que, según la institución, portaba la víctima.

Por otra parte, sus familiares señalaron que Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos. Destacaron que se preocupaba por las personas y que estaba molesto por la ofensiva contra la inmigración en Minneapolis.

El perfil del hombre asesinado en EEUU

Pretti era un gran amante de la naturaleza y disfrutaba de actividades al aire libre junto a su perro Joule, un Catahoula moteado que falleció recientemente. También había participado en protestas tras el asesinato de Renee Good por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero.

Su padre, Michael Pretti, explicó que su hijo estaba indignado por las prácticas de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Recordó que consideraba injusto que se detuviera a personas en la vía pública y que esa preocupación lo llevó a involucrarse en manifestaciones.

Los registros judiciales confirman que Pretti era ciudadano estadounidense nacido en Illinois y que no tenía antecedentes penales. Su familia aseguró que nunca había tenido interacciones con la policía más allá de algunas infracciones de tránsito.

En conversaciones recientes, sus padres, residentes en Colorado, le habían pedido que tuviera cuidado al participar en protestas. Michael Pretti relató que le aconsejaron no involucrarse demasiado y que Alex les respondió que era consciente de los riesgos.

Cómo fue asesinado

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el hombre fue abatido tras acercarse a los agentes con una pistola semiautomática de 9 mm. Sin embargo, en los videos difundidos por transeúntes, se lo observa con un teléfono en la mano y no con un arma visible, lo que generó dudas sobre lo ocurrido.

Sus familiares confirmaron que Pretti poseía una pistola y tenía un permiso para portar un arma oculta en Minnesota. No obstante, aclararon que nunca habían sabido que la llevara consigo en público.

La familia se enteró del tiroteo cuando un periodista de Associated Press los contactó. Al ver las imágenes, reconocieron a su hijo y comenzaron a buscar información en las autoridades locales, aunque inicialmente no obtuvieron respuestas claras. Finalmente, fue el médico forense del condado de Hennepin quien confirmó que el cuerpo correspondía a Alex Pretti. Esa noticia llegó después de que la familia intentara comunicarse sin éxito con la policía, la Patrulla Fronteriza y los hospitales de la zona.

La historia de vida de Pretti

En cuanto a su infancia, Pretti creció en Green Bay, Wisconsin, donde practicó fútbol americano, béisbol y atletismo en la Preble High School. También fue Boy Scout y participó en el coro infantil de la ciudad. Tras graduarse, estudió en la Universidad de Minnesota, donde obtuvo en 2011 una licenciatura en biología, sociedad y medio ambiente. Luego trabajó como científico investigador antes de regresar a la escuela para convertirse en enfermero registrado.

Su exesposa, Rachel N. Canoun, explicó que no le sorprendía que hubiera participado en protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump. Recordó que durante su matrimonio ambos habían presenciado las movilizaciones tras el asesinato de George Floyd en 2020 y que él solía transmitir en vivo lo que ocurría.

Canoun lo describió como alguien que podía gritar a los agentes de policía en una protesta, pero nunca lo había visto ser físicamente conflictivo. También mencionó que obtuvo un permiso para portar un arma oculta hace unos tres años y que poseía al menos una pistola semiautomática.

En su vida cotidiana, Pretti residía en un edificio de condominios en Minneapolis, a unos tres kilómetros del lugar donde fue asesinado. Sus vecinos lo definieron como una persona tranquila, solidaria y de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar en situaciones de riesgo en el vecindario.

Además, era un apasionado de las actividades al aire libre. Practicaba ciclismo competitivo, cuidaba con esmero su automóvil Audi y mantenía un fuerte vínculo con su perro, al que llevaba a todas partes. Su madre, Susan, destacó que estaba preocupado por el retroceso en las regulaciones ambientales y que rechazaba el daño que se estaba causando a la tierra que tanto apreciaba.