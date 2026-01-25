Resolvé la cena sin horno: cómo hacer baos de cerdo paso a paso

En medio de las altas temperaturas de verano es clave tener a mano una receta que no requiera prender el horno y, por suerte, existe una forma de hacer baos de cerdo sin incrementar el calor de tu hogar. Conocé cómo preparar este plato delicioso e ideal para la cena.

Sin horno: la receta para hacer baos de cerdo paso a paso

El influencer Edgardo Ríos (@mambrunese en Instagram) compartió su receta para preparar baos de cerdo con salsa agridulce. Se trata de una receta que se cocina a la sartén o al vapor y evita tener que prender el horno en verano. Además, es muy fácil y rápida de preparar, ideal para un almuerzo o cena en familia o con amigos.

Ingredientes

Para la masa

500 gr. Harina 0000

10 gr. Sal

5 gr de levadura seca o 15 gr de levadura fresca

275 ml. Agua tibia

Para el relleno

500 gr. Carne picada de cerdo

2 cebolla de verdeo

100 gr. Repollo blanco

1 diente de ajo

½ cdita. de jengibre rallado

Sal y pimienta

1 cda. Salsa de soja

Preparación paso a paso

En un bowl, mezclar la harina, la sal, el agua tibia y la levadura hasta integrar. Una vez que comienza a tener consistencia pasar a la mesada y amasar. Dejar leudar durante 30 minutos. Para el relleno, picar el repollo blanco y las cebollas de verdeo y agregarlo a la carne picada. Además, añadirle el ajo y el jengibre rallados. También se puede añadir un hilito de aceite de sésamo y una cucharada de salsa de ostras, en caso de no tener puede usarse salsa de soja. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Con guantes o manos limpias unir todos los ingredientes del relleno hasta integrar todo. Luego formar 10 esferas de cerdo, como si fueran albóndigas. Dividir la masa en 10 partes iguales y formar bollitos, para luego estirarlos en discos. Colocar las esferas de cerdo dentro los discos y cerrarlas en forma de paquete (como en el video). Llevar en una sartén con un chorrito de aceite de oliva y cocinarlos a fuego mínimo por 8 minutos. Luego añadir un chorrito de agua y volver a tapar para que se termine de cocinar al vapor. Una vez que apagás el fuego tenés que dejarlos reposar 3 minutos.

Lo mejor es que los baos de cerdo se pueden cocinar en la sartén y al vapor, sin sufrir mucho el calor

Cómo hacer la salsa picante para acompañar los baos de cerdo

El influencer recomendó acompañar los baos de cerdo con salsa agridulce que también se puede hacer de manera muy simple en casa.

Ingredientes

100 gr. ketchup

100 gr azúcar

100 ml. vinagre de alcohol

100 ml. agua

1 o 2 cditas. maicena

La preparación es más que simple: