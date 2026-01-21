Igual de rico que al horno pero sin pasar calor: cómo hacer un pollo a la sartén jugoso

El pollo a la sartén esuna gran opción para el verano.

Cocinar pollo en la sartén durante el verano resulta una alternativa muy conveniente frente al uso del horno, especialmente en los días de altas temperaturas. Al evitar encender el horno, se reduce notablemente el calor que se genera dentro de la cocina, lo que ayuda a mantener un ambiente más fresco y agradable.

Otra de las ventajas de la sartén es la rapidez de cocción: el pollo se cocina en menos tiempo, lo que permite resolver almuerzos o cenas de manera práctica y sin pasar largos ratos frente al calor. Además, esta técnica facilita controlar el punto de cocción, logrando piezas doradas por fuera y jugosas por dentro, con la posibilidad de sumar verduras, salsas o hierbas aromáticas en la misma preparación.

Por otro lado, cocinar pollo en la sartén ofrece mayor versatilidad y comodidad; se pueden preparar porciones más pequeñas, adaptar recetas al gusto de cada comensal y utilizar menos utensilios, lo que también simplifica la limpieza posterior. En verano, optar por métodos rápidos y eficientes como la sartén se vuelve una decisión inteligente para disfrutar de comidas ricas sin sumar calor innecesario al hogar.

Receta de pollo hecho en sartén

Ingredientes

4 presas de pollo (patas, muslos o supremas)

2 cucharadas de aceite

2 dientes de ajo picados

1 cebolla chica picada

Jugo de 1 limón o ½ vaso de caldo

Sal y pimienta a gusto

Hierbas a elección (orégano, tomillo, romero o provenzal)

1 cucharadita de pimentón (opcional)

Pollo a la sartén.

Preparación