Tartas individuales para freezar: la receta que te salva del apuro

Vivir solo o tener una familia tienen algo en común: no saber qué cocinar la mayoría de los días. Hay una receta que puede ponerle fin a este problema, y es la de tartas individuales. Rellenas de cualquier sabor a gusto y piacere, son una gran opción para tener freezadas y descongelarlas cuando se necesita salir del apuro. A continuación la receta de tartas individuales para freezar.
Receta de tartas individuales para freezar
Tener comida precocida en el freezer es lo que todo adulto necesita. Es perfecto para quienes llevan una vida en la que cocinar termina siendo una carga más que un placer. Es en este punto que entran en juego las tartas individuales, que se pueden hacer tanto con masa casera como comprada. A continuación la receta con los ingredientes y el paso a paso:
Ingredientes
- 6 tapas de tarta chicas o medianas
- 6 moldes individuales (10–12 cm de diámetro)
- Aceite para engrasar
Precocción de la masa (fundamental para freezar)
- Estirar las tapas.
- Forrar los moldes, presionar bien los bordes y pinchar la base.
- Hornear a 180 °C durante 8 a 10 minutos, sin dorar.
- Retirar y dejar enfriar completamente antes de rellenar.
Rellenos
Opción 1: jamón y queso
- 200 g de jamón cocido picado
- 200 g de queso mozzarella o fresco
- 3 huevos
- 200 ml de crema o leche
- Pimienta y nuez moscada
Opción 2: verdura y queso
- 2 cebollas medianas
- 1 atado de espinaca
- 1 morrón
- 150 g de queso port salut o tybo
- 3 huevos
- 200 ml de crema o leche
- Sal y pimienta
Opción 3: queso y cebolla
- 3 cebollas grandes (≈600 g)
- 250 g de queso (mezcla ideal: port salut + mozzarella, o tybo)
- 3 huevos
- 200 ml de crema o leche
- 1 cucharada de maicena
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Aceite o manteca para los moldes
Es importante aclarar que la cantidad de ingredientes están pensados para seis tartas del mismo gusto, por lo que en caso de querer variar los sabores, reducir aquellos. Por otro lado, para conservar las tartas es importantes guardarlas en el freezer de manera aislada entre ellas y otros productos para que no se peguen, por ejemplo envolviéndolas cada una en papel film o utilizar un tupper y separadores. Por último, antes de comer las tartas es fundamental cocinarlas unos 30 o 40 minutos más, ya que la masa solamente está precocida.