Tartas individuales para freezar: la receta que te salva del apuro.

Vivir solo o tener una familia tienen algo en común: no saber qué cocinar la mayoría de los días. Hay una receta que puede ponerle fin a este problema, y es la de tartas individuales. Rellenas de cualquier sabor a gusto y piacere, son una gran opción para tener freezadas y descongelarlas cuando se necesita salir del apuro. A continuación la receta de tartas individuales para freezar.

Receta de tartas individuales para freezar

Tener comida precocida en el freezer es lo que todo adulto necesita. Es perfecto para quienes llevan una vida en la que cocinar termina siendo una carga más que un placer. Es en este punto que entran en juego las tartas individuales, que se pueden hacer tanto con masa casera como comprada. A continuación la receta con los ingredientes y el paso a paso:

Tener tartas individuales freezadas te salva del apuro.

Ingredientes

6 tapas de tarta chicas o medianas

6 moldes individuales (10–12 cm de diámetro)

Aceite para engrasar

Precocción de la masa (fundamental para freezar)

Estirar las tapas. Forrar los moldes, presionar bien los bordes y pinchar la base. Hornear a 180 °C durante 8 a 10 minutos, sin dorar. Retirar y dejar enfriar completamente antes de rellenar.

Rellenos

Opción 1: jamón y queso

200 g de jamón cocido picado

200 g de queso mozzarella o fresco

3 huevos

200 ml de crema o leche

Pimienta y nuez moscada

Opción 2: verdura y queso

2 cebollas medianas

1 atado de espinaca

1 morrón

150 g de queso port salut o tybo

3 huevos

200 ml de crema o leche

Sal y pimienta

Opción 3: queso y cebolla

3 cebollas grandes (≈600 g)

250 g de queso (mezcla ideal: port salut + mozzarella, o tybo)

3 huevos

200 ml de crema o leche

1 cucharada de maicena

Sal, pimienta y nuez moscada

Aceite o manteca para los moldes

Es importante aclarar que la cantidad de ingredientes están pensados para seis tartas del mismo gusto, por lo que en caso de querer variar los sabores, reducir aquellos. Por otro lado, para conservar las tartas es importantes guardarlas en el freezer de manera aislada entre ellas y otros productos para que no se peguen, por ejemplo envolviéndolas cada una en papel film o utilizar un tupper y separadores. Por último, antes de comer las tartas es fundamental cocinarlas unos 30 o 40 minutos más, ya que la masa solamente está precocida.