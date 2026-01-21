Se cerró la grieta: un famoso chef español reveló cómo se hace la mejor tortilla de papa.

La tortilla de papas es uno de los platos más discutidos de la gastronomía española y adoptado con pasión en Argentina. Sin embargo, al ser tan popular surgieron muchas recetas diferentes que generan controversia, pero recientemente Dani García, uno de los chefs más reconocidos de España, reveló cuál es la clave para hacer la mejor tortilla de papa y cerró una polémica grieta.

Para él, la clave de una buena tortilla no está en sumar ingredientes, sino en respetar una fórmula precisa y minimalista. “La mejor tortilla de papas no lleva cebolla”, aseguró el cocinero en un video de YouTube, donde explicó que su versión ideal se basa en solo tres ingredientes y en proporciones exactas. Según García, agregar cebolla altera la textura y el sabor del plato, que debería destacar únicamente por la papa y el huevo.

La proporción exacta: papas, huevos y nada más

Para lograr el equilibrio perfecto, el chef recomienda usar 600 gramos de papa y 9 huevos, una relación que, según explicó, permite obtener una tortilla jugosa por dentro y bien ligada, sin que el huevo opaque el sabor del tubérculo.

En ese sentido, insistió en que el secreto no es la cantidad de ingredientes, sino cómo se trabajan y se respetan los tiempos de cocción. Para él, el huevo tiene que amalgamarse con la papa de modo de quede con una textura uniforme.

Tortilla de papas de Dani García. Fuente: YouTube.

Otro punto clave de su receta es el uso de aceite de oliva suave, suficiente para confitar las papas lentamente sin que se doren. “La papa no tiene que freírse, tiene que cocinarse despacio”, remarcó el chef, que sostiene que ese proceso es fundamental para lograr una textura cremosa.

Aunque la receta parece sencilla, Dani García aclara que la técnica marca la diferencia. Las papas deben cortarse de manera uniforme y cocinarse a baja temperatura hasta quedar tiernas, casi desarmándose. Luego, se mezclan con los huevos batidos y se cuaja la tortilla en la sartén el tiempo justo.