Tortilla de espinaca para el verano: se hace en sartén y no tarda nada.

Para los mediodías del verano, donde prender el horno no es una opción, la tortilla de espinaca a la sartén se presenta como la opción ideal. Rica, saludable y muy rápida de preparar, no requiere de grandes habilidades culinarias ni de un despliegue de ingredientes. A continuación la receta de tortilla de espinaca.

Receta de tortilla de espinaca

La receta de tortilla de espinaca a la sartén es ideal para quienes quieren comer algo saludable y rico, y que, sobre todo, tienen poco tiempo. Lo principal que se va a necesitar son huevos y espinaca, mientras que se puede acompañar de carnes, arroces o una ensalada. A continuación los ingredientes, consejos y el paso a paso:

La tortilla de espinaca es ideal para un almuerzo.

Ingredientes

1 atado grande de espinaca fresca

4 huevos

1 cebolla chica

1 diente de ajo

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Lavar bien la espinaca y cocinarla en una sartén grande con unas gotas de aceite, solo hasta que se reduzca. Retirarla, dejarla entibiar y escurrirla bien. Picarla. En la misma sartén, rehogar la cebolla picada y el ajo hasta que esté transparente. En un bowl, batir los huevos con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Sumar la espinaca y la cebolla, mezclando bien. Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite, volcar la preparación y cocinar a fuego medio-bajo. Cuando los bordes estén firmes, dar vuelta la tortilla con la ayuda de un plato y cocinar unos minutos más hasta que esté bien cuajada.

Para lograr una tortilla de espinaca sabrosa y con buena textura, es clave escurrir muy bien la verdura antes de mezclarla con los huevos. La espinaca larga mucha agua durante la cocción y, si no se elimina el exceso de líquido, la tortilla puede quedar aguachenta. Una buena opción es presionarla con un colador o envolverla en un repasador limpio y apretarla con las manos.

Otro consejo importante es cocinar la tortilla a fuego bajo o medio-bajo para que se cocine de manera pareja sin quemarse. Si querés sumar más sabor, podés agregar queso rallado, cubitos de queso fresco o incluso un poco de ricota a la mezcla. Es una receta ideal para comer como plato principal y acompañar con arroz o ensalada, o, incluso, como guarnición de una carne. Te salva del apuro y es sumamente nutritiva, perfecta para quienes no cuentan con mucho tiempo para cocinar pero quieren llevar adelante una alimentación saludable.