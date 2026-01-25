México gana a Bolivia con gol de Berterame en partido de preparación para Mundial

25 ene -

La selección ‍de fútbol de México ganó el domingo 1-0 como visitante a su ‍similar de Bolivia ⁠en un partido de preparación para la Copa del Mundo gracias a un gol de Germán Berterame.

En el encuentro disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de Santa Cruz, Bolivia, México estuvo cerca de ponerse en ventaja a los cinco minutos con un remate de ‌Carlos Rodríguez que tapó el ⁠portero Carlos Lampe con ⁠los pies.

Bolivia respondió a los 41 minutos con un potente disparo de Fernando Nava que ‍desvió el portero José Raúl Rangel con un certero lance.

Bolivia volvió ⁠a poner en peligro ‌la portería de México a los 51 minutos con un disparo de Tonino Melgar que pegó en el poste derecho.

México anotó el gol del triunfo a los ‌68 ‌minutos cuando Berterame aprovechó un rebote dentro del área para definir de derecha.

Bolivia se quedó con un hombre menos a los 84 minutos por la ​expulsión de Robson Tome, quien vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte falta a Berterame.

En la Copa del Mundo, la selección coanfitriona México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio por el Grupo ‍A. Tras enfrentar a Sudáfrica, con la que también disputó el primer partido del Mundial 2010, México jugará ante Corea del Sur y con el ganador de una de la ​repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

En ​tanto, Bolivia disputará un repechaje en marzo en donde enfrentará a Surinam, y ⁠si gana ese partido jugará ante Irak en busca de su pase al Mundial.

Con información de Reuters