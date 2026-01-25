Hallaron una de las 7 maravillas del mundo que estuvo perdida más de 1600 años

Un equipo internacional de arqueólogos halló 22 bloques originales del Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que habían permanecido durante siglos en el mar Mediterráneo.

El descubrimiento marcó el inicio de un proyecto de reconstrucción digital que permitirá explorar virtualmente el emblemático monumento que durante siglos guio a los navegantes en las costas de Egipto.

Denominado "PHAROS", se trata de una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia -bajo el liderazgo de la arqueóloga Isabelle Hairy-, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Según National Geographic, la operación representó un hito arqueológico y abrió nuevas líneas de investigación sobre la ingeniería y el destino final de la estructura desaparecida.

El Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo

Se estima que algunos de los 22 bloques tienen un peso de entre 70 y 80 toneladas. Las piezas formaban parte de la monumental puerta del faro, incluidos dinteles, jambas, el umbral y grandes losas de la base. El Faro de Alejandría fue construido a inicios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter.

La construcción estuvo a cargo del arquitecto griego Sóstrato de Cnido y se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiaba a los barcos con seguridad a través de las traicioneras aguas costeras de Alejandría.

Llegó a ostentar el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó para siempre. Las piedras restantes fueron recicladas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para construir una fortaleza en el mismo lugar en 1477.

Por otro lado, los arqueólogos también identificaron elementos pertenecientes a una construcción hasta ahora desconocida: un pilono con su puerta, que integra el estilo arquitectónico egipcio con técnicas griegas.

Aunque las ruinas hundidas eran visibles desde 1968, hace más de 20 años que se realiza un trabajo arqueológico sistemático. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala y documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Finalmente, los bloques fueron rescatados después de tres décadas de investigación submarina, iniciadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido.

La reconstrucción digital del Faro de Alejandría

Hasta el momento, más de 100 fragmentos arquitectónicos fueron escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década. Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos realizó una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Cada uno de los 22 bloques será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un rompecabezas arqueológico.