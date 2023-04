Migración: Venezuela pidió a Chile y Perú "garantías" para enviar aviones y regresar a los varados

Se trata de ciudadanos venezolanos que pretendían ingresar a Chile y Perú pero quedaron varados por las restricciones de los países sudamericanos. También exigieron que se reparten los derechos humanos.

En medio de la tensión por la ola de migración en la frontera de Chile y Perú, Venezuela pidió "garantías" para enviar aviones de su aerolínea estatal para regresar a su país a migrantes venezolanos varados en los ingresos de los países sudamericanos que pusieron mayores restricciones para evitar el ingreso de migrantes.

"En relación a la situación de migrantes venezolanos bloqueados en la frontera entre Chile y Perú, hemos estado en contacto con ambas cancillerías y solicitado plenas garantías y respeto a los DDHH (derechos humanos) de nuestros compatriotas", publicó el canciller venezolano Yván Gil en Twitter.

Asimismo, detalló que solicitaron garantías para que los aviones de la estatal Conviasa "puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible", con el objetivo de trasladar "sanos y seguros" a estos migrantes de vuelta a Venezuela, agregó.

Por falta de documentación, Perú impide el paso de cientos de personas, haitianas, venezolanas, colombianas y ecuatorianas en su mayoría, que dejaron Chile en las últimas dos semanas a raíz del endurecimiento de controles migratorios. El Gobierno peruano declaró la semana pasada el "estado de emergencia" en sus fronteras por 60 días y ordenó enviar militares para reforzar la vigilancia.

El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que se evaluaba la posibilidad de abrir un "corredor humanitario", luego de varios días de tensión entre ambos países. Por su parte, el subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Manuel Monsalve, indicó que "el objetivo principal de fondo es crear un corredor humanitario desde Chile para que estas personas logren volver a su país".

Venezuela, país de 30 millones de habitantes, ha visto emigrar a más de 7 millones de personas, según Naciones Unidas. Perú ha sido una de las principales naciones de acogida, de acuerdo con las cifras de la ONU (1,5 millones), únicamente por debajo de Colombia (2,4 millones).

El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que sostiene que el número es mucho menor, puso en marcha un programa para la repatriación de migrantes en aviones de su compañía estatal Conviasa.

En este marco, este sábado hubo enfrentamientos entre residentes peruanos y migrantes que pretendían salir del país trasandino. El hecho ocurrió cuando un importante grupo de manifestantes formado por residentes peruanos de la zona salió al choque de los migrantes, la mayoría de ellos de Venezuela y Haití, que protestaban cortando la ruta. El medio peruano RPP publicó un video en el que se ve a un hombre con una campera roja apoyado contra el guardar raíl justo antes de recibir el impacto de una piedra en su cabeza. Los carabineros de Chile auxiliaron de inmediato al hombre, que quedó tendido en el suelo por el impacto.

Mientras tanto, la Policía peruana formó una línea con escudos antidisturbios para hacer retroceder a los migrantes y desarmar la protesta que habían desplegado minutos antes cortando la ruta Panamericana Sur con sus equipajes y bolsas de basura para evitar la circulación. El bloqueo instalado cerca del complejo fronterizo de Santa Rosa duró varios minutos y provocó una retención de vehículos.

Cuando la Policía intervino para despejar la vía, algunos de los migrantes comenzaron a insultar y a lanzar piedras a los agentes, que lograron hacerlos retroceder hasta territorio chileno; por lo que también tuvieron que intervenir miembros de carabineros. El Ejército peruano envió efectivos a la zona, pero por el momento no intervinieron y se mantienen a un kilómetro del lugar. Ante esta situación, el ministro del Interior peruano, Vicente Romero, dijo al medio local RPP que solo permiten el ingreso a las personas que tengan documentación "si no la tienen, no pueden ingresar a Perú"