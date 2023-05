Maduro visita Brasil tras la prohibición impuesta por Bolsonaro

El presidente de Venezuela visita a su par de Brasil, de cara a la cumbre del Unasur del martes. En 2019, Jair Bolsonaro había prohibido el ingreso de Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza este lunes la primera visita de Estado a Brasil desde que había sido prohibido de ingresar al país en 2019 por el expresidente Jair Bolsonaro, con una serie de reuniones que incluyen al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Maduro llegó el domingo por la noche a Brasilia para participar el martes de la cumbre de países sudamericanos convocada por Lula para relanzar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), pero el Palacio del Planalto y la Cancillería divulgaron que este lunes habrá una extensa agenda de visita de Estado por parte del bolivariano. "Se espera que ambos mandatarios sostengan una reunión de trabajo con miras a revisar los avances en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales, iniciado el pasado 1 de enero, incluyendo la reapertura de las respectivas embajadas y sectores consulares y el reciente nombramiento del Embajador de Venezuela. a Brasil", informó la Cancillería brasileña en un comunicado. El Gobierno de Brasil aseguró que Lula plantearía a Maduro conversar "sobre los procesos de diálogo interno en Venezuela, con miras a la realización de las elecciones de 2024".

El Gobierno de Lula inició desde el 1 de enero una política de deshielo con Caracas que incluyó el viaje del asesor especial Celso Amorim a la capital venezolana para tratar la reapertura de embajadas y las formas de cobrar la deuda que el Estado venezolano tiene con Brasil, un tema que había dejado de tratarse con la ruptura de relaciones hecha por Bolsonaro. El ex presidente brasileño se había sumado en 2019 al intento del ex presidente estadounidense Donald Trump y al ex presidente colombiano Iván Duque de derrocar el Gobierno venezolano, al que consideraban una "dictadura", reconociendo como mandatario al diputado opositor Juan Guaidó.

Lula dedicó toda la mañana a una reunión privada con Maduro, un encuentro ministerial con los venezolanos y ofrecerá un almuerzo de homenaje en el Palacio de Itamaraty. Según dijeron a Télam fuentes oficiales brasileñas, el Gobierno de Brasil busca acelerar con este gesto las conversaciones que patrocina México entre oficialismo y oposición venezolanos para la realización de elecciones el año que viene.

Brasil había sido el organizador en 2003 bajo el primer mandato de Lula del Grupo de Amigos de Venezuela, que desactivó el conflicto interno venezolano luego de que el presidente Hugo Chávez sufriera un golpe de Estado en 2002 por parte de un grupo de militares, políticos y empresarios que lo desalojó menos de 24 horas del poder.

Lula, de acuerdo con las fuentes, intenta reposicionar a la Unasur -desactivada por su antecesor- como un foro de cooperación de estabilidad política y económica en la región. El martes, el primer mandatario brasileño recibirá a 10 pares sudamericanos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, para la reunión de trabajo que se realizará en la Cancillería.

Con información de Télam