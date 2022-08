Zelenski pide a los países latinoamericanos cortar el comercio con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió hoy a América Latina "diseminar la verdad" sobre la invasión rusa e instó a los países de América Latina a que corten relaciones comerciales con Rusia, al disertar por videoconferencia en una actividad organizada por la Pontificia Universidad Católica (UC) de Chile en la capital, Santiago.

"Pido que diseminen en su país y en la región la verdad sobre esta guerra. Es necesario confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una Justicia competente, se deben apoyar las sanciones contra Rusia para que pague el precio máximo por la agresión", afirmó el mandatario, según las declaraciones reproducidas por CNN Chile.

En la audiencia realizada ante decenas de académicos y medios locales, Zelenski dijo que la guerra de Rusia se extiende más allá de la invasión iniciada el 24 de febrero.

"Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania hablamos de ocho años más 175 días. Cuando hablamos de las víctimas de esta guerra, no empezamos en febrero de 2022, sino en 2014, cuando empezaron a matar ucranianos por ser ucranianos", dijo aludiendo al inicio del conflicto en los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

Por otro lado, el mandatario señaló que Latinoamérica debe "cesar cualquier comercio con Rusia".

"Entendemos que vivimos en un mundo moderno y los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados y democráticos, pero deben ser rígidos", apuntó en declaraciones citadas por la agencia de noticias Sputnik.

Por último, el líder ucraniano aseguró que espera que "la vida regrese, aunque nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia, no queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos, pero así es la vida, son nuestros vecinos y no nos podemos mudar de casa".

Con información de Télam